"Очередная "Буча". Европу предупредили о готовящейся провокации Украины
"Очередная "Буча". Европу предупредили о готовящейся провокации Украины - 13.08.2025, ПРАЙМ
"Очередная "Буча". Европу предупредили о готовящейся провокации Украины
Для срыва переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Киев может провести либо на Украине, либо в какой-либо европейской стране... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T16:14+0300
2025-08-13T16:14+0300
2025-08-13T16:15+0300
происшествия
украина
провокация
европа
экспертное мнение
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Для срыва переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Киев может провести либо на Украине, либо в какой-либо европейской стране новую кровавую провокацию наподобие "Бучи", предупредил в эфире YouTube-канала "Союзное вече" политолог Сергей Михеев.Президент РФ, по его мнению, не отменит саммит на Аляске даже в случае нанесения по территории России сильного удара, а вот на Трампа могут повлиять.Например, для этого, как считает Михеев, украинские власти могут организовать "что-то вроде очередной Бучи" и поднять на весь мир вой, дескать, россияне устроили дикую резню или нанесли кровавый удар по больнице, а значит, Трамп просто не может встречаться с Путиным."Это вполне реальная в эти дни угроза, - утверждает политолог. - И она может случиться или на Украине, что максимально вероятно, или даже в Европе". Правда, с европейскими странами, как отметил Михеев, могут возникнуть сложности, ведь там компетентные органы тут же начнут расследование, "а на Украине можно все следы похоронить, как это было с Бучей, как это было с расстрелом "небесной сотни" в 2014 году".
украина
европа
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ.
Для срыва переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Киев может провести либо на Украине, либо в какой-либо европейской стране новую кровавую провокацию наподобие "Бучи", предупредил в эфире YouTube-канала "Союзное вече"
политолог Сергей Михеев.
Президент РФ, по его мнению, не отменит саммит на Аляске даже в случае нанесения по территории России сильного удара, а вот на Трампа могут повлиять.
Например, для этого, как считает Михеев, украинские власти могут организовать "что-то вроде очередной Бучи" и поднять на весь мир вой, дескать, россияне устроили дикую резню или нанесли кровавый удар по больнице, а значит, Трамп просто не может встречаться с Путиным.
"Это вполне реальная в эти дни угроза, - утверждает политолог. - И она может случиться или на Украине, что максимально вероятно, или даже в Европе".
Правда, с европейскими странами, как отметил Михеев, могут возникнуть сложности, ведь там компетентные органы тут же начнут расследование, "а на Украине можно все следы похоронить, как это было с Бучей, как это было с расстрелом "небесной сотни" в 2014 году".
