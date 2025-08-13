https://1prime.ru/20250813/ukraina-860679809.html

"Очередная "Буча". Европу предупредили о готовящейся провокации Украины

"Очередная "Буча". Европу предупредили о готовящейся провокации Украины - 13.08.2025, ПРАЙМ

"Очередная "Буча". Европу предупредили о готовящейся провокации Украины

Для срыва переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Киев может провести либо на Украине, либо в какой-либо европейской стране... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T16:14+0300

2025-08-13T16:14+0300

2025-08-13T16:15+0300

происшествия

украина

провокация

европа

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_052d1bf8ca86cac4e3e900b59d18f61e.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Для срыва переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Киев может провести либо на Украине, либо в какой-либо европейской стране новую кровавую провокацию наподобие "Бучи", предупредил в эфире YouTube-канала "Союзное вече" политолог Сергей Михеев.Президент РФ, по его мнению, не отменит саммит на Аляске даже в случае нанесения по территории России сильного удара, а вот на Трампа могут повлиять.Например, для этого, как считает Михеев, украинские власти могут организовать "что-то вроде очередной Бучи" и поднять на весь мир вой, дескать, россияне устроили дикую резню или нанесли кровавый удар по больнице, а значит, Трамп просто не может встречаться с Путиным."Это вполне реальная в эти дни угроза, - утверждает политолог. - И она может случиться или на Украине, что максимально вероятно, или даже в Европе". Правда, с европейскими странами, как отметил Михеев, могут возникнуть сложности, ведь там компетентные органы тут же начнут расследование, "а на Украине можно все следы похоронить, как это было с Бучей, как это было с расстрелом "небесной сотни" в 2014 году".

https://1prime.ru/20250811/provokatsiya-860577011.html

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, провокация, европа, экспертное мнение