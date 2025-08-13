https://1prime.ru/20250813/ukraina-860683148.html

"Нет другого выбора": СМИ узнали, к чему привела Киев зависимость от Запада

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Украине, вероятно, придется согласиться на менее выгодное для себя соглашение по урегулированию конфликта из-за своей зависимости от поддержки западных стран, отмечает автор колонки агентства Bloomberg.Как отмечает автор статьи, Киев начал в полной мере ощущать последствия чрезмерной зависимости от иностранной помощи — будь то поставки оружия, политическая поддержка или американская спутниковая система связи Starlink."Такая зависимость означает, что у Владимира Зеленского может по сути не оказаться другого выбора, как принять невыгодную сделку, которая может включать обмен территориями на фоне сокращения помощи", - пишет автор.В среду заместитель официального представителя правительства Германии Штеффен Майер подтвердил, что глава киевского режима посетит Берлин для участия в онлайн-встрече, посвященной Украине. В мероприятии примут участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и сам Зеленский. Затем пройдет видеоконференция с участием европейских лидеров, Зеленского и президента США Дональда Трампа, после чего запланирована онлайн-сессия "коалиции желающих" по вопросам координации военной и финансовой помощи Украине.Данная встреча организована немецким канцлером Фридрихом Мерцем с целью попробовать согласовать позицию Запада по вопросу урегулирования украинского конфликта в преддверии саммита Путина и Трампа.В прошлую субботу Кремль и Белый дом сообщили о запланированной встрече Путина и Трампа 15 августа на Аляске.Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что спецпредставитель США Стив Уиткофф во время визита в Россию упоминал возможность трехсторонних переговоров Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона предпочла сосредоточиться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин, в свою очередь, подчеркнул, что встреча с Зеленским возможна при определенных условиях, которые пока не созданы. В свою очередь глава киевского режима заявил, что не намерен идти на территориальные уступки перед предстоящей встречей Путина и Трампа.

