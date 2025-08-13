Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы Уолл-стрит растут в пятницу
Фьючерсы Уолл-стрит растут в пятницу
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит поднимаются в среду на ожиданиях снижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.27 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,29%, до 44 687 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 увеличивался на 0,23%, до 23 993,25 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,19%, до 6 481 пунктов. Инвесторы продолжают оценивать недавние показатели по инфляции в США. Так, днем ранее министерство труда страны сообщило. что инфляция в июле составила 0,2% после увеличения на 0,3% в июне, показатель совпал с прогнозами аналитиков. При этом годовой рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в США по итогам июля остался на уровне предыдущего месяца - 2,7%, хотя ожидалось ускорение инфляции до 2,8%. "Тот факт, что индекс потребительских цен в целом соответствовал ожиданиям, был встречен с облегчением, что привело к росту акций ... поскольку инвесторы становятся все более уверенными в снижении ставки (ФРС США -ред.) ", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Deutsche Bank.
14:41 13.08.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит растут в пятницу

Фьючерсы Уолл-стрит растут в среду на ожиданиях снижения учетной ставки ФРС США

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит поднимаются в среду на ожиданиях снижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.27 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,29%, до 44 687 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 увеличивался на 0,23%, до 23 993,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,19%, до 6 481 пунктов.
Инвесторы продолжают оценивать недавние показатели по инфляции в США. Так, днем ранее министерство труда страны сообщило. что инфляция в июле составила 0,2% после увеличения на 0,3% в июне, показатель совпал с прогнозами аналитиков.
При этом годовой рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в США по итогам июля остался на уровне предыдущего месяца - 2,7%, хотя ожидалось ускорение инфляции до 2,8%.
"Тот факт, что индекс потребительских цен в целом соответствовал ожиданиям, был встречен с облегчением, что привело к росту акций ... поскольку инвесторы становятся все более уверенными в снижении ставки (ФРС США -ред.) ", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Deutsche Bank.
Фондовые индексы Европы растут в среду
Фондовые индексы Европы растут в среду
13:37
 
