https://1prime.ru/20250813/uoll-strit-860675248.html

Фьючерсы Уолл-стрит растут в пятницу

Фьючерсы Уолл-стрит растут в пятницу - 13.08.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит растут в пятницу

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит поднимаются в среду на ожиданиях снижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США,... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T14:41+0300

2025-08-13T14:41+0300

2025-08-13T14:41+0300

экономика

уолл-стрит

фьючерсы уолл-стрит

рынок

индексы

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83501/07/835010730_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0fcd12f400c3a07f82d7d55131f91afc.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит поднимаются в среду на ожиданиях снижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.27 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,29%, до 44 687 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 увеличивался на 0,23%, до 23 993,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,19%, до 6 481 пунктов. Инвесторы продолжают оценивать недавние показатели по инфляции в США. Так, днем ранее министерство труда страны сообщило. что инфляция в июле составила 0,2% после увеличения на 0,3% в июне, показатель совпал с прогнозами аналитиков. При этом годовой рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в США по итогам июля остался на уровне предыдущего месяца - 2,7%, хотя ожидалось ускорение инфляции до 2,8%. "Тот факт, что индекс потребительских цен в целом соответствовал ожиданиям, был встречен с облегчением, что привело к росту акций ... поскольку инвесторы становятся все более уверенными в снижении ставки (ФРС США -ред.) ", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Deutsche Bank.

https://1prime.ru/20250813/evropa-860672053.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит, рынок, индексы, сша