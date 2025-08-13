https://1prime.ru/20250813/valyuta-860683861.html

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 14 августа

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 0,58 копейки, до 11,0667 рубля, доллара - снизился на 26,82 копейки, до 79,6032 рубля, евро - вырос на 52,92 копейки, до 93,3875 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

