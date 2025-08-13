https://1prime.ru/20250813/valyuta-860683861.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 14 августа
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 14 августа - 13.08.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 14 августа
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 0,58 копейки, до 11,0667 рубля, доллара - снизился на 26,82 копейки, до 79,6032 рубля,... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T17:46+0300
2025-08-13T17:46+0300
2025-08-13T17:48+0300
экономика
банк россии
финансы
евро
доллар
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/84059/08/840590809_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_50e68e544fc0d7e856e127656801cff8.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 0,58 копейки, до 11,0667 рубля, доллара - снизился на 26,82 копейки, до 79,6032 рубля, евро - вырос на 52,92 копейки, до 93,3875 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20250813/yuan-860682588.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84059/08/840590809_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d18ccf693b3e5021c8c834266739f1cd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии, финансы, евро, доллар, юань
Экономика, Банк России, Финансы, евро, доллар, юань
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 14 августа
Официальный курс юаня на четверг - 11,07 руб, доллара - 79,60 руб, евро - 93,39 руб
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 0,58 копейки, до 11,0667 рубля, доллара - снизился на 26,82 копейки, до 79,6032 рубля, евро - вырос на 52,92 копейки, до 93,3875 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Курс юаня стабилен к рублю на Мосбирже в среду