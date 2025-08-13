Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 13.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
волгоград
росавиация, волгоград, аэропорт, ограничения
Происшествия, Росавиация, ВОЛГОГРАД, аэропорт, ограничения
23:24 13.08.2025
 
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
ПроисшествияРосавиацияВОЛГОГРАДаэропортограничения
 
 
Заголовок открываемого материала