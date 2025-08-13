https://1prime.ru/20250813/volgograd-860690233.html

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 13.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

