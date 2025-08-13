https://1prime.ru/20250813/vvp-860687326.html
В Минэкономразвития раскрыли актуальные данные по росту ВВП России
2025-08-13T19:29+0300
2025-08-13T19:29+0300
2025-08-13T19:30+0300
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Рост ВВП России в июне составил 1,1% в годовом выражении после 0,8% в мае, по итогам первого полугодия экономика выросла на 1,2%, говорится в обзоре Минэкономразвития РФ "О текущей ситуации в российской экономике". "По итогам первого полугодия 2025 года, по оценке Минэкономразвития России, экономика выросла на 1,2% в годовом выражении", - сказано в обзоре. В документе также указано, что в июне рост ВВП составил 1,1%. Кроме того, была уточнена оценка роста экономики в мае - она выросла на 0,8% (против прежней оценки роста в 1,2%). Ранее в среду Росстат сообщил, что во втором квартале рост экономики замедлился до 1,1% в годовом выражении с 1,4% в первом. "Сохранение жестких денежно-кредитных условий во втором квартале сопровождалось продолжением охлаждения экономики: темпы роста экономики во втором квартале 2025 года по предварительной оценке Росстата составили 1,1% год к году после 1,4% год к году в первом квартале. Основной вклад в замедление внесли более низкие темпы внутреннего спроса, что отразилось в существенном замедлении инфляции с пиков в 10,3% в годовом выражении в марте до 8,55% на 11 августа", - отметили в Минэкономразвития.
