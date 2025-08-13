Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
19:29 13.08.2025 (обновлено: 19:30 13.08.2025)
 
В Минэкономразвития раскрыли актуальные данные по росту ВВП России

МЭР: рост ВВП России в первом полугодии составил 1,2% в годовом выражении

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Рост ВВП России в июне составил 1,1% в годовом выражении после 0,8% в мае, по итогам первого полугодия экономика выросла на 1,2%, говорится в обзоре Минэкономразвития РФ "О текущей ситуации в российской экономике".
"По итогам первого полугодия 2025 года, по оценке Минэкономразвития России, экономика выросла на 1,2% в годовом выражении", - сказано в обзоре.
В документе также указано, что в июне рост ВВП составил 1,1%. Кроме того, была уточнена оценка роста экономики в мае - она выросла на 0,8% (против прежней оценки роста в 1,2%).
Ранее в среду Росстат сообщил, что во втором квартале рост экономики замедлился до 1,1% в годовом выражении с 1,4% в первом.
"Сохранение жестких денежно-кредитных условий во втором квартале сопровождалось продолжением охлаждения экономики: темпы роста экономики во втором квартале 2025 года по предварительной оценке Росстата составили 1,1% год к году после 1,4% год к году в первом квартале. Основной вклад в замедление внесли более низкие темпы внутреннего спроса, что отразилось в существенном замедлении инфляции с пиков в 10,3% в годовом выражении в марте до 8,55% на 11 августа", - отметили в Минэкономразвития.
Банк Англии
Банк Англии повысил прогноз роста ВВП Великобритании до 1,25%
7 августа, 14:08
 
