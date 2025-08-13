https://1prime.ru/20250813/vyplaty-860653927.html

"СберСтрахование" увеличило выплаты бизнесу в первом полугодии

"СберСтрахование" увеличило выплаты бизнесу в первом полугодии - 13.08.2025, ПРАЙМ

"СберСтрахование" увеличило выплаты бизнесу в первом полугодии

"СберСтрахование" в первом полугодии текущего года увеличило выплаты корпоративным клиентам на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,2... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T08:32+0300

2025-08-13T08:32+0300

2025-08-13T08:32+0300

экономика

финансы

бизнес

банки

москва

санкт-петербург

https://cdnn.1prime.ru/img/84311/97/843119799_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d77ae5e528e6cf6debee6e15242fa3be.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. "СберСтрахование" в первом полугодии текущего года увеличило выплаты корпоративным клиентам на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,2 миллиарда рублей, при этом сборы страховщика по корпоративным видам страхования за этот период выросли на 13% - до 10,2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в страховой компании. "СберСтрахование" за первую половину 2025 года выплатила корпоративным клиентам 3,2 миллиарда рублей, на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сборы компании по корпоративным видам страхования также выросли - на 13%, до 10,2 миллиарда рублей", - сообщает страховщик. Наибольшее число страховых случаев было связано со страхованием грузов. "С января по июнь "СберСтрахование" выплатила 0,4 миллиарда рублей по более чем 26 тысячам таких заявлений — это рекорд по количеству обращений", - сообщили в компании. Реже страховые случаи происходят с имуществом бизнеса — за полгода клиенты обратились в компанию 1300 раз. Однако по объему выплат страхование имущества оказалось лидером: за указанный период выплаты оставили 1,5 миллиарда рублей - больше, чем по любому другому виду страхования. Наибольший объем выплат традиционно пришелся на Москву (600 миллионов рублей) и Санкт-Петербург (362 миллиона рублей). Третье место по объему полученных средств занимает Саратовская область (344 миллиона рублей), а затем идут приграничные Брянская и Курская области (334,7 миллиона и 200 миллионов рублей соответственно). "Портфель "СберСтрахования" растет: об этом свидетельствуют увеличение сборов и выплат корпоративным клиентам. Статистика показывает, что даже компании с высоким уровнем трудовой дисциплины, к сожалению, не защищены от нештатных ситуаций", - прокомментировала директор корпоративного страхования компании Зара Геворкян.

https://1prime.ru/20250811/sberbank--860561242.html

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, банки, москва, санкт-петербург