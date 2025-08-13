https://1prime.ru/20250813/yuan-860660112.html

Курс юаня в среду торгуется на уровне закрытия вторника

Курс китайской валюты после стабилизации на открытии торгов среды переходит к легкому повышению - до 11,07 рубля, следует из данных Московской биржи. | 13.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты после стабилизации на открытии торгов среды переходит к легкому повышению - до 11,07 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.06 мск повышается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,07 рубля.

