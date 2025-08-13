Курс юаня к рублю на Мосбирже слабо растет в среду

https://1prime.ru/20250813/yuan-860670529.html

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в середине недели стабилизируется с небольшой тенденцией к повышению, удерживается выше ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.45 мск повышался на 1 копейку, до 11,06 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,05-11,08 рубля. Курс юаня в последние дни укладывается в рамки консолидации над нижней границей диапазона 11-11,5 рубля, отмечает Богдан Зварич из банка ПСБ. "В ближайшее время, на наш взгляд, юань продолжит движение в рамках данной консолидации. При этом присутствуют риски пробоя вниз поддержки на уровне 11 рублей на новостных факторах, однако на текущий момент отсутствуют фундаментальные предпосылки, которые могли бы поспособствовать закреплению юаня под ней на продолжительный период. В частности, возвращению выше 11 рублей могут способствовать низкие цены на нефть и сезонный рост спроса на валюту со стороны импортеров", - добавляет он. На российском валютном рынке пока все спокойно, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Курс юаня пока даже не пытается штурмовать поддержку 11 рублей. В ближайшее время актуальным видится коридор 11-11,5 рубля за юань", - добавляет он.

