Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю на Мосбирже слабо растет в среду - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250813/yuan-860670529.html
Курс юаня к рублю на Мосбирже слабо растет в среду
Курс юаня к рублю на Мосбирже слабо растет в среду - 13.08.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже слабо растет в среду
Курс китайской валюты к рублю в середине недели стабилизируется с небольшой тенденцией к повышению, удерживается выше ключевого уровня 11 рублей, следует из... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T12:56+0300
2025-08-13T12:56+0300
экономика
юань
рубль
мосбиржа
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159028_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a22bce0a8928991456ef070db2522b44.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в середине недели стабилизируется с небольшой тенденцией к повышению, удерживается выше ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.45 мск повышался на 1 копейку, до 11,06 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,05-11,08 рубля. Курс юаня в последние дни укладывается в рамки консолидации над нижней границей диапазона 11-11,5 рубля, отмечает Богдан Зварич из банка ПСБ. "В ближайшее время, на наш взгляд, юань продолжит движение в рамках данной консолидации. При этом присутствуют риски пробоя вниз поддержки на уровне 11 рублей на новостных факторах, однако на текущий момент отсутствуют фундаментальные предпосылки, которые могли бы поспособствовать закреплению юаня под ней на продолжительный период. В частности, возвращению выше 11 рублей могут способствовать низкие цены на нефть и сезонный рост спроса на валюту со стороны импортеров", - добавляет он. На российском валютном рынке пока все спокойно, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Курс юаня пока даже не пытается штурмовать поддержку 11 рублей. В ближайшее время актуальным видится коридор 11-11,5 рубля за юань", - добавляет он.
https://1prime.ru/20250813/dollar-860669946.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159028_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59b165d4ec9f6318034214aeb270ef64.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
юань, рубль, мосбиржа, рынок, торги
Экономика, юань, рубль, Мосбиржа, Рынок, Торги
12:56 13.08.2025
 
Курс юаня к рублю на Мосбирже слабо растет в среду

Курс юаня к рублю на Мосбирже в среду стабилизируется с небольшой тенденцией к росту

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в середине недели стабилизируется с небольшой тенденцией к повышению, удерживается выше ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.45 мск повышался на 1 копейку, до 11,06 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,05-11,08 рубля.
Курс юаня в последние дни укладывается в рамки консолидации над нижней границей диапазона 11-11,5 рубля, отмечает Богдан Зварич из банка ПСБ.
"В ближайшее время, на наш взгляд, юань продолжит движение в рамках данной консолидации. При этом присутствуют риски пробоя вниз поддержки на уровне 11 рублей на новостных факторах, однако на текущий момент отсутствуют фундаментальные предпосылки, которые могли бы поспособствовать закреплению юаня под ней на продолжительный период. В частности, возвращению выше 11 рублей могут способствовать низкие цены на нефть и сезонный рост спроса на валюту со стороны импортеров", - добавляет он.
На российском валютном рынке пока все спокойно, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Курс юаня пока даже не пытается штурмовать поддержку 11 рублей. В ближайшее время актуальным видится коридор 11-11,5 рубля за юань", - добавляет он.
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
Доллар дешевеет к мировым валютам
12:43
 
ЭкономикаюаньрубльМосбиржаРынокТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала