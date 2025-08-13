https://1prime.ru/20250813/yuan-860682588.html
Курс юаня стабилен к рублю на Мосбирже в среду
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду незначительно меняется в узком коридоре, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.10 мск стабилизировался около уровня закрытия вторника 11,06 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,05-11,08 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,89 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,223 против 7,175 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,7%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,35 рубля. РУБЛЬ КОНСОЛИДИРУЕТСЯ Юань на Мосбирже в середине недели стабилизируется к рублю в узком курсовом коридоре - немного выше психологического уровня 11 рублей. "Рубль продолжает консолидироваться в узком диапазоне, который у юаня находится в границах 10,97-11,16 рубля. Эта динамика обусловлена сохранением баланса спроса на иностранную валюту и ее предложения. Пока не наблюдается признаков устойчивого нарушения этого рыночного равновесия", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,05% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,18% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.13 мск снижалась на 0,4%, до 65,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,4%, до 97,8 пункта. ПРОГНОЗЫ В целом для курса пока сохраняет свою актуальность диапазон в 11-11,1 рубля за юань до появления вводных с пятничной встречи президентов РФ и США, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Бабин из "БКС Мир инвестиций" также ожидает продолжения разнонаправленных движений, по меньшей мере на краткосрочном горизонте. Вечером выйдут свежие статданные по инфляции в России, напоминает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Это важно в свете будущих решений ЦБ по ключевой ставке. Интрига в том, сохранится ли недельная дефляция. Пока доллар останется в рамках 79-80 рублей, евро - 93-94 рублей, юань - около 11,06 рубля", - оценивает он.
