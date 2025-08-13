https://1prime.ru/20250813/yuan-860682588.html

Курс юаня стабилен к рублю на Мосбирже в среду

Курс юаня стабилен к рублю на Мосбирже в среду - 13.08.2025, ПРАЙМ

Курс юаня стабилен к рублю на Мосбирже в среду

Курс китайской валюты к рублю в среду незначительно меняется в узком коридоре, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T17:21+0300

2025-08-13T17:21+0300

2025-08-13T17:21+0300

экономика

юань

рубль

рынок

торги

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624062_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_a88448aa87ca2c9c6cd2dba3ca81e755.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду незначительно меняется в узком коридоре, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.10 мск стабилизировался около уровня закрытия вторника 11,06 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,05-11,08 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,89 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,223 против 7,175 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,7%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,35 рубля. РУБЛЬ КОНСОЛИДИРУЕТСЯ Юань на Мосбирже в середине недели стабилизируется к рублю в узком курсовом коридоре - немного выше психологического уровня 11 рублей. "Рубль продолжает консолидироваться в узком диапазоне, который у юаня находится в границах 10,97-11,16 рубля. Эта динамика обусловлена сохранением баланса спроса на иностранную валюту и ее предложения. Пока не наблюдается признаков устойчивого нарушения этого рыночного равновесия", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,05% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,18% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.13 мск снижалась на 0,4%, до 65,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,4%, до 97,8 пункта. ПРОГНОЗЫ В целом для курса пока сохраняет свою актуальность диапазон в 11-11,1 рубля за юань до появления вводных с пятничной встречи президентов РФ и США, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Бабин из "БКС Мир инвестиций" также ожидает продолжения разнонаправленных движений, по меньшей мере на краткосрочном горизонте. Вечером выйдут свежие статданные по инфляции в России, напоминает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Это важно в свете будущих решений ЦБ по ключевой ставке. Интрига в том, сохранится ли недельная дефляция. Пока доллар останется в рамках 79-80 рублей, евро - 93-94 рублей, юань - около 11,06 рубля", - оценивает он.

https://1prime.ru/20250813/zimbabve-860671180.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юань, рубль, рынок, торги, мосбиржа