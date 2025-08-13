Курс юаня остался на прежнем уровне

https://1prime.ru/20250813/yuan-860686698.html
2025-08-13T19:09+0300
2025-08-13T19:09+0300
2025-08-13T19:10+0300
экономика
мосбиржа
торги
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624480_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c71d1c7bddefcd96db4df36b2aa66a97.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ./Прайм. Рубль по итогам торгов среды не изменился по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,06 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов не изменился и составил 11,06 рубля.
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ./Прайм. Рубль по итогам торгов среды не изменился по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,06 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов не изменился и составил 11,06 рубля.
