Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова назвала отказ Киева забирать тысячу военнопленных геноцидом - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250813/zakharova-860657833.html
Захарова назвала отказ Киева забирать тысячу военнопленных геноцидом
Захарова назвала отказ Киева забирать тысячу военнопленных геноцидом - 13.08.2025, ПРАЙМ
Захарова назвала отказ Киева забирать тысячу военнопленных геноцидом
Отказ Киева забирать тысячу своих военнопленных, списки которых были опубликованы Россией ранее - геноцид Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T09:30+0300
2025-08-13T09:30+0300
политика
общество
россия
киев
стамбул
украина
rt
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860657167_0:94:2983:1771_1920x0_80_0_0_addf2ca36c4ace841f5a2e7830d34938.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Отказ Киева забирать тысячу своих военнопленных, списки которых были опубликованы Россией ранее - геноцид Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Никто никогда меня не разубедит, что то, что делает киевский режим, и лично, непосредственно Зеленский, который им руководит, что это не является геноцидом со стороны киевского режима в отношении украинского народа… Зеленский борется не с Россией, Зеленский борется с украинским народом, и миссия его, которая была за него кем-то прописана, заключается в том, чтобы уничтожить украинский народ. Под флагами национализма, под флагами некой национальной идентичности, но уничтожить физически", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Телеканал RT запустил ранее сайт, на котором собрана вся информация по одной тысяче украинских пленных, от которых ранее отказался Киев. На ресурсе можно найти данные о каждом пленном: его имя, дату и место рождения, номер воинской части, звание и позывной. Кроме того, после второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле Украина отказывалась забирать тела своих погибших военнослужащих.
https://1prime.ru/20250807/sandu-860447706.html
киев
стамбул
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860657167_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_70e87581cee605f700f97c423ffa4529.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, киев, стамбул, украина, rt
Политика, Общество , РОССИЯ, Киев, Стамбул, УКРАИНА, RT
09:30 13.08.2025
 
Захарова назвала отказ Киева забирать тысячу военнопленных геноцидом

Захарова назвала геноцидом отказ Украины забирать тысячу своих военнослужащих

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Отказ Киева забирать тысячу своих военнопленных, списки которых были опубликованы Россией ранее - геноцид Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Никто никогда меня не разубедит, что то, что делает киевский режим, и лично, непосредственно Зеленский, который им руководит, что это не является геноцидом со стороны киевского режима в отношении украинского народа… Зеленский борется не с Россией, Зеленский борется с украинским народом, и миссия его, которая была за него кем-то прописана, заключается в том, чтобы уничтожить украинский народ. Под флагами национализма, под флагами некой национальной идентичности, но уничтожить физически", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Телеканал RT запустил ранее сайт, на котором собрана вся информация по одной тысяче украинских пленных, от которых ранее отказался Киев. На ресурсе можно найти данные о каждом пленном: его имя, дату и место рождения, номер воинской части, звание и позывной.
Кроме того, после второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле Украина отказывалась забирать тела своих погибших военнослужащих.
Майя Санду
"Только хуже". Захарова сравнила Санду и Саакашвили
7 августа, 21:26
 
ПолитикаОбществоРОССИЯКиевСтамбулУКРАИНАRT
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала