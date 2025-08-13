https://1prime.ru/20250813/zakharova-860657833.html

Захарова назвала отказ Киева забирать тысячу военнопленных геноцидом

Захарова назвала отказ Киева забирать тысячу военнопленных геноцидом - 13.08.2025, ПРАЙМ

Захарова назвала отказ Киева забирать тысячу военнопленных геноцидом

Отказ Киева забирать тысячу своих военнопленных, списки которых были опубликованы Россией ранее - геноцид Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T09:30+0300

2025-08-13T09:30+0300

2025-08-13T09:30+0300

политика

общество

россия

киев

стамбул

украина

rt

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860657167_0:94:2983:1771_1920x0_80_0_0_addf2ca36c4ace841f5a2e7830d34938.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Отказ Киева забирать тысячу своих военнопленных, списки которых были опубликованы Россией ранее - геноцид Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Никто никогда меня не разубедит, что то, что делает киевский режим, и лично, непосредственно Зеленский, который им руководит, что это не является геноцидом со стороны киевского режима в отношении украинского народа… Зеленский борется не с Россией, Зеленский борется с украинским народом, и миссия его, которая была за него кем-то прописана, заключается в том, чтобы уничтожить украинский народ. Под флагами национализма, под флагами некой национальной идентичности, но уничтожить физически", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Телеканал RT запустил ранее сайт, на котором собрана вся информация по одной тысяче украинских пленных, от которых ранее отказался Киев. На ресурсе можно найти данные о каждом пленном: его имя, дату и место рождения, номер воинской части, звание и позывной. Кроме того, после второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле Украина отказывалась забирать тела своих погибших военнослужащих.

https://1prime.ru/20250807/sandu-860447706.html

киев

стамбул

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, киев, стамбул, украина, rt