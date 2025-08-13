https://1prime.ru/20250813/zakharova-860657833.html
Захарова назвала отказ Киева забирать тысячу военнопленных геноцидом
Захарова назвала отказ Киева забирать тысячу военнопленных геноцидом
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Отказ Киева забирать тысячу своих военнопленных, списки которых были опубликованы Россией ранее - геноцид Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Никто никогда меня не разубедит, что то, что делает киевский режим, и лично, непосредственно Зеленский, который им руководит, что это не является геноцидом со стороны киевского режима в отношении украинского народа… Зеленский борется не с Россией, Зеленский борется с украинским народом, и миссия его, которая была за него кем-то прописана, заключается в том, чтобы уничтожить украинский народ. Под флагами национализма, под флагами некой национальной идентичности, но уничтожить физически", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Телеканал RT запустил ранее сайт, на котором собрана вся информация по одной тысяче украинских пленных, от которых ранее отказался Киев. На ресурсе можно найти данные о каждом пленном: его имя, дату и место рождения, номер воинской части, звание и позывной. Кроме того, после второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле Украина отказывалась забирать тела своих погибших военнослужащих.
