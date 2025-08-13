https://1prime.ru/20250813/zakharova-860658315.html
"Шипят". Захарова рассказала о реакции в мире на встречу Путина и Трампа
"Шипят". Захарова рассказала о реакции в мире на встречу Путина и Трампа - 13.08.2025, ПРАЙМ
"Шипят". Захарова рассказала о реакции в мире на встречу Путина и Трампа
Реакция в мире на предстоящую встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа делится на здравую и на "тех, кто шипит и извивается", | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T09:46+0300
2025-08-13T09:46+0300
2025-08-13T09:46+0300
политика
общество
аляска
владимир путин
дональд трамп
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Реакция в мире на предстоящую встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа делится на здравую и на "тех, кто шипит и извивается", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Первые - те здоровые силы, именно здоровые, я не говорю хорошие или плохие, правильные или неправильные, здоровые силы, которые желают удачи… прорывных решений, каких то решений, которые могут привести к прорывным… Вторая группа - это те, которые шипят, как будто на них святой водой капнули, которые извиваются, которые вылезают из-под камней", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
