Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Шипят". Захарова рассказала о реакции в мире на встречу Путина и Трампа - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250813/zakharova-860658315.html
"Шипят". Захарова рассказала о реакции в мире на встречу Путина и Трампа
"Шипят". Захарова рассказала о реакции в мире на встречу Путина и Трампа - 13.08.2025, ПРАЙМ
"Шипят". Захарова рассказала о реакции в мире на встречу Путина и Трампа
Реакция в мире на предстоящую встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа делится на здравую и на "тех, кто шипит и извивается", | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T09:46+0300
2025-08-13T09:46+0300
политика
общество
аляска
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851273313_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_3c4af613c0026414c8eece4dd755e60d.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Реакция в мире на предстоящую встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа делится на здравую и на "тех, кто шипит и извивается", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Первые - те здоровые силы, именно здоровые, я не говорю хорошие или плохие, правильные или неправильные, здоровые силы, которые желают удачи… прорывных решений, каких то решений, которые могут привести к прорывным… Вторая группа - это те, которые шипят, как будто на них святой водой капнули, которые извиваются, которые вылезают из-под камней", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
https://1prime.ru/20250813/gost-860653635.html
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851273313_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_47a7044641ff38dc9ab7f0e8453df1d7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , аляска, владимир путин, дональд трамп
Политика, Общество , Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп
09:46 13.08.2025
 
"Шипят". Захарова рассказала о реакции в мире на встречу Путина и Трампа

Захарова: реакция на встречу Путина и Трампа делится на здравую и "шипение"

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМ. Захарова на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
М. Захарова на форуме Территория смыслов в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Реакция в мире на предстоящую встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа делится на здравую и на "тех, кто шипит и извивается", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Первые - те здоровые силы, именно здоровые, я не говорю хорошие или плохие, правильные или неправильные, здоровые силы, которые желают удачи… прорывных решений, каких то решений, которые могут привести к прорывным… Вторая группа - это те, которые шипят, как будто на них святой водой капнули, которые извиваются, которые вылезают из-под камней", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
"Протащат": в США рассказали о нежданном госте на встрече Путина и Трампа
08:30
 
ПолитикаОбществоАляскаВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала