https://1prime.ru/20250813/zapusk-860648896.html
Второй коммерческий запуск европейской ракеты-носителя Ariane 6 состоялся
Второй коммерческий запуск европейской ракеты-носителя Ariane 6 состоялся - 13.08.2025, ПРАЙМ
Второй коммерческий запуск европейской ракеты-носителя Ariane 6 состоялся
Второй коммерческий запуск европейской ракеты-носителя Ariane 6 успешно состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщила компания-разработчик... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T04:08+0300
2025-08-13T04:08+0300
2025-08-13T04:08+0300
сша
европа
украина
ека
ес
politico
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860648896.jpg?1755047286
ПАРИЖ, 13 авг - ПРАЙМ. Второй коммерческий запуск европейской ракеты-носителя Ariane 6 успешно состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщила компания-разработчик Arianespace.
"Ariane 6 запущен во вторую коммерческую миссию", - говорится в сообщении Arianespace в соцсети X.
Запуск состоялся в 3.37 мск. Ракета должна вывести метеоспутник Европейской организации спутниковой метеорологии (EUMETSAT) на солнечно-синхронную орбиту на высоту 800 километров. Отделение космического аппарата от ракеты запланировано примерно через час после старта.
Первый коммерческий запуск Ariane 6 после неоднократных переносов состоялся 6 марта 2025 года.
В январе директор программы космических перевозок Европейского космического агентства Тони Толкер-Нильсен сообщил, что ЕКА планирует пять запусков ракеты-носителя Ariane 6 в 2025 году.
Первый запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 был тестовым и состоялся в июле 2024 года с частичным успехом: на верхней ступени не удалось запустить двигатель для контролируемого входа в атмосферу. Ракета вывела группировку спутников на орбиту на высоте 600 километров, в их числе были аппараты, принадлежащие различным частным компаниям, космическим агентствам, исследовательским учреждениям и университетам.
Второй запуск, который должен был стать первым коммерческим, изначально был запланирован на конец 2024 года, однако, как сообщили в Европейском космическом агентстве, был перенесен на первый квартал 2025 года из-за "ряда отклонений", замеченных в июльском запуске.
В марте американское издание Politico сообщало, что ЕС заключил соглашение с США о запуске своих спутников на ракетах-носителях компании SpaceX. Договоренность последовала из-за многократных задержек ввода в эксплуатацию Ariane 6.
В июле 2023 года состоялся последний запуск Ariane 5, в ходе которого она вывела на орбиту два телекоммуникационных спутника, 117-й запуск ознаменовал окончание 27-летней службы этой ракеты-носителя. По словам главы ЕКА Йозефа Ашбахера, запуск Ariane 5 пришелся на период, когда Европа была лишена независимого доступа к космосу после закрытия стартового комплекса "Союз" на космодроме Куру.
После начала специальной военной операции России на Украине страны ЕС ввели санкции в отношении российских предприятий космической отрасли. В ответ "Роскосмос" объявил о прекращении сотрудничества по организации запусков с космодрома Куру.
сша
европа
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, европа, украина, ека, ес, politico
США, ЕВРОПА, УКРАИНА, ЕКА, ЕС, Politico
Второй коммерческий запуск европейской ракеты-носителя Ariane 6 состоялся
Второй коммерческий запуск европейской ракеты Ariane 6 состоялся с космодрома Куру
ПАРИЖ, 13 авг - ПРАЙМ. Второй коммерческий запуск европейской ракеты-носителя Ariane 6 успешно состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщила компания-разработчик Arianespace.
"Ariane 6 запущен во вторую коммерческую миссию", - говорится в сообщении Arianespace в соцсети X.
Запуск состоялся в 3.37 мск. Ракета должна вывести метеоспутник Европейской организации спутниковой метеорологии (EUMETSAT) на солнечно-синхронную орбиту на высоту 800 километров. Отделение космического аппарата от ракеты запланировано примерно через час после старта.
Первый коммерческий запуск Ariane 6 после неоднократных переносов состоялся 6 марта 2025 года.
В январе директор программы космических перевозок Европейского космического агентства Тони Толкер-Нильсен сообщил, что ЕКА планирует пять запусков ракеты-носителя Ariane 6 в 2025 году.
Первый запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 был тестовым и состоялся в июле 2024 года с частичным успехом: на верхней ступени не удалось запустить двигатель для контролируемого входа в атмосферу. Ракета вывела группировку спутников на орбиту на высоте 600 километров, в их числе были аппараты, принадлежащие различным частным компаниям, космическим агентствам, исследовательским учреждениям и университетам.
Второй запуск, который должен был стать первым коммерческим, изначально был запланирован на конец 2024 года, однако, как сообщили в Европейском космическом агентстве, был перенесен на первый квартал 2025 года из-за "ряда отклонений", замеченных в июльском запуске.
В марте американское издание Politico сообщало, что ЕС заключил соглашение с США о запуске своих спутников на ракетах-носителях компании SpaceX. Договоренность последовала из-за многократных задержек ввода в эксплуатацию Ariane 6.
В июле 2023 года состоялся последний запуск Ariane 5, в ходе которого она вывела на орбиту два телекоммуникационных спутника, 117-й запуск ознаменовал окончание 27-летней службы этой ракеты-носителя. По словам главы ЕКА Йозефа Ашбахера, запуск Ariane 5 пришелся на период, когда Европа была лишена независимого доступа к космосу после закрытия стартового комплекса "Союз" на космодроме Куру.
После начала специальной военной операции России на Украине страны ЕС ввели санкции в отношении российских предприятий космической отрасли. В ответ "Роскосмос" объявил о прекращении сотрудничества по организации запусков с космодрома Куру.