https://1prime.ru/20250813/zapusk-860648896.html

Второй коммерческий запуск европейской ракеты-носителя Ariane 6 состоялся

Второй коммерческий запуск европейской ракеты-носителя Ariane 6 состоялся - 13.08.2025, ПРАЙМ

Второй коммерческий запуск европейской ракеты-носителя Ariane 6 состоялся

Второй коммерческий запуск европейской ракеты-носителя Ariane 6 успешно состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщила компания-разработчик... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T04:08+0300

2025-08-13T04:08+0300

2025-08-13T04:08+0300

сша

европа

украина

ека

ес

politico

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860648896.jpg?1755047286

ПАРИЖ, 13 авг - ПРАЙМ. Второй коммерческий запуск европейской ракеты-носителя Ariane 6 успешно состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщила компания-разработчик Arianespace. "Ariane 6 запущен во вторую коммерческую миссию", - говорится в сообщении Arianespace в соцсети X. Запуск состоялся в 3.37 мск. Ракета должна вывести метеоспутник Европейской организации спутниковой метеорологии (EUMETSAT) на солнечно-синхронную орбиту на высоту 800 километров. Отделение космического аппарата от ракеты запланировано примерно через час после старта. Первый коммерческий запуск Ariane 6 после неоднократных переносов состоялся 6 марта 2025 года. В январе директор программы космических перевозок Европейского космического агентства Тони Толкер-Нильсен сообщил, что ЕКА планирует пять запусков ракеты-носителя Ariane 6 в 2025 году. Первый запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 был тестовым и состоялся в июле 2024 года с частичным успехом: на верхней ступени не удалось запустить двигатель для контролируемого входа в атмосферу. Ракета вывела группировку спутников на орбиту на высоте 600 километров, в их числе были аппараты, принадлежащие различным частным компаниям, космическим агентствам, исследовательским учреждениям и университетам. Второй запуск, который должен был стать первым коммерческим, изначально был запланирован на конец 2024 года, однако, как сообщили в Европейском космическом агентстве, был перенесен на первый квартал 2025 года из-за "ряда отклонений", замеченных в июльском запуске. В марте американское издание Politico сообщало, что ЕС заключил соглашение с США о запуске своих спутников на ракетах-носителях компании SpaceX. Договоренность последовала из-за многократных задержек ввода в эксплуатацию Ariane 6. В июле 2023 года состоялся последний запуск Ariane 5, в ходе которого она вывела на орбиту два телекоммуникационных спутника, 117-й запуск ознаменовал окончание 27-летней службы этой ракеты-носителя. По словам главы ЕКА Йозефа Ашбахера, запуск Ariane 5 пришелся на период, когда Европа была лишена независимого доступа к космосу после закрытия стартового комплекса "Союз" на космодроме Куру. После начала специальной военной операции России на Украине страны ЕС ввели санкции в отношении российских предприятий космической отрасли. В ответ "Роскосмос" объявил о прекращении сотрудничества по организации запусков с космодрома Куру.

сша

европа

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, европа, украина, ека, ес, politico