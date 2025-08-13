Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД рассказали о новых правилах расчета среднего заработка с 1 сентября - 13.08.2025
В ГД рассказали о новых правилах расчета среднего заработка с 1 сентября
2025-08-13T09:34+0300
2025-08-13T09:34+0300
экономика
госдума
заработок
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. В России с 1 сентября будут действовать новые правила расчета среднего заработка, предусматривающие учет всех премиальных и стимулирующих выплат работников, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. "По большему счету меняется формула расчета. Для работников выгодно то, что использоваться (для расчета - ред.) будут все премиальные и стимулирующие выплаты. Это, конечно, заметный плюс", - сказал Нилов. Парламентарий отметил, что данное изменение будет касаться не всех работников, а отдельных случаев: "если поощрения учитываются, и они были, то для конкретного работника это плюс". Кроме того, Нилов уточнил, что вводится отдельное правило расчета среднего заработка для выплаты выходного пособия с помощью умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце. Он добавил, что для суммированного учета рабочего времени средний заработок для выходного пособия будут вычислять путем умножения среднего часового заработка на среднее число рабочих часов месяца в году. "В остальных случаях правила расчета остаются прежними. Так, для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска средний заработок исчисляется путем деления суммы начисленной зарплаты, фактически начисленной за расчётный период, на 12 и на среднемесячное число календарных дней 29,3", - подчеркнул он. По его словам, новый порядок будет действовать до 1 сентября 2031 года. Действующий порядок определения среднего заработка в России регулируется постановлением правительства РФ от 2007 года. В настоящее время документ устанавливает правила расчета среднего заработка для различных случаев, включая оплату отпусков, сохранение среднего заработка на период трудоустройства и другие.
госдума, заработок
Экономика, Госдума, заработок
09:34 13.08.2025
 
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. В России с 1 сентября будут действовать новые правила расчета среднего заработка, предусматривающие учет всех премиальных и стимулирующих выплат работников, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
"По большему счету меняется формула расчета. Для работников выгодно то, что использоваться (для расчета - ред.) будут все премиальные и стимулирующие выплаты. Это, конечно, заметный плюс", - сказал Нилов.
Парламентарий отметил, что данное изменение будет касаться не всех работников, а отдельных случаев: "если поощрения учитываются, и они были, то для конкретного работника это плюс".
Кроме того, Нилов уточнил, что вводится отдельное правило расчета среднего заработка для выплаты выходного пособия с помощью умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце. Он добавил, что для суммированного учета рабочего времени средний заработок для выходного пособия будут вычислять путем умножения среднего часового заработка на среднее число рабочих часов месяца в году.
"В остальных случаях правила расчета остаются прежними. Так, для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска средний заработок исчисляется путем деления суммы начисленной зарплаты, фактически начисленной за расчётный период, на 12 и на среднемесячное число календарных дней 29,3", - подчеркнул он.
По его словам, новый порядок будет действовать до 1 сентября 2031 года.
Действующий порядок определения среднего заработка в России регулируется постановлением правительства РФ от 2007 года. В настоящее время документ устанавливает правила расчета среднего заработка для различных случаев, включая оплату отпусков, сохранение среднего заработка на период трудоустройства и другие. -0-
Дума
