https://1prime.ru/20250813/zarabotok-860657992.html

В ГД рассказали о новых правилах расчета среднего заработка с 1 сентября

В ГД рассказали о новых правилах расчета среднего заработка с 1 сентября - 13.08.2025, ПРАЙМ

В ГД рассказали о новых правилах расчета среднего заработка с 1 сентября

В России с 1 сентября будут действовать новые правила расчета среднего заработка, предусматривающие учет всех премиальных и стимулирующих выплат работников,... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T09:34+0300

2025-08-13T09:34+0300

2025-08-13T09:34+0300

экономика

госдума

заработок

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/81/841428182_0:252:2400:1602_1920x0_80_0_0_dd100f0e460813bd3fa2ba082558961e.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. В России с 1 сентября будут действовать новые правила расчета среднего заработка, предусматривающие учет всех премиальных и стимулирующих выплат работников, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. "По большему счету меняется формула расчета. Для работников выгодно то, что использоваться (для расчета - ред.) будут все премиальные и стимулирующие выплаты. Это, конечно, заметный плюс", - сказал Нилов. Парламентарий отметил, что данное изменение будет касаться не всех работников, а отдельных случаев: "если поощрения учитываются, и они были, то для конкретного работника это плюс". Кроме того, Нилов уточнил, что вводится отдельное правило расчета среднего заработка для выплаты выходного пособия с помощью умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце. Он добавил, что для суммированного учета рабочего времени средний заработок для выходного пособия будут вычислять путем умножения среднего часового заработка на среднее число рабочих часов месяца в году. "В остальных случаях правила расчета остаются прежними. Так, для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска средний заработок исчисляется путем деления суммы начисленной зарплаты, фактически начисленной за расчётный период, на 12 и на среднемесячное число календарных дней 29,3", - подчеркнул он. По его словам, новый порядок будет действовать до 1 сентября 2031 года. Действующий порядок определения среднего заработка в России регулируется постановлением правительства РФ от 2007 года. В настоящее время документ устанавливает правила расчета среднего заработка для различных случаев, включая оплату отпусков, сохранение среднего заработка на период трудоустройства и другие. -0-

