"Победа Путина": Зеленский сделал признание о саммите России и США

"Победа Путина": Зеленский сделал признание о саммите России и США - 13.08.2025, ПРАЙМ

"Победа Путина": Зеленский сделал признание о саммите России и США

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал встречу президентов России и США личной победой главы российского государства. Об этом он заявил в рамках... | 13.08.2025

2025-08-13T08:39+0300

2025-08-13T08:39+0300

2025-08-13T08:39+0300

политика

украина

россия

владимир зеленский

владимир путин

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал встречу президентов России и США личной победой главы российского государства. Об этом он заявил в рамках встречи с журналистами, говорится в публикации Agence France Press."Он (Путин. — Прим. Ред) встретится на территории США, и я считаю это его личной победой", — цитирует издание главу киевского режима.Зеленский также отметил, что проведение саммита говорит о выходе Москвы из международной "изоляции". При это он проигнорировал многочисленные визиты глав государств в Россию, а также активные иностранные визиты Владимира Путина.Ранее Кремль и Белый дом анонсировали подготовку к встрече Путина и Трампа, которая пройдет на Аляске в пятницу 15 августа.

украина

украина, россия, владимир зеленский, владимир путин