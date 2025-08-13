https://1prime.ru/20250813/zelenskiy-860654279.html
"Победа Путина": Зеленский сделал признание о саммите России и США
"Победа Путина": Зеленский сделал признание о саммите России и США - 13.08.2025, ПРАЙМ
"Победа Путина": Зеленский сделал признание о саммите России и США
Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал встречу президентов России и США личной победой главы российского государства. Об этом он заявил в рамках... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T08:39+0300
2025-08-13T08:39+0300
2025-08-13T08:39+0300
политика
украина
россия
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2adc0624504edd3d0daa9c2e6c7a3d7f.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал встречу президентов России и США личной победой главы российского государства. Об этом он заявил в рамках встречи с журналистами, говорится в публикации Agence France Press."Он (Путин. — Прим. Ред) встретится на территории США, и я считаю это его личной победой", — цитирует издание главу киевского режима.Зеленский также отметил, что проведение саммита говорит о выходе Москвы из международной "изоляции". При это он проигнорировал многочисленные визиты глав государств в Россию, а также активные иностранные визиты Владимира Путина.Ранее Кремль и Белый дом анонсировали подготовку к встрече Путина и Трампа, которая пройдет на Аляске в пятницу 15 августа.
https://1prime.ru/20250812/zelenskiy-860594143.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_31793b539628f142010334b35b2479df.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, владимир зеленский, владимир путин
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Зеленский, Владимир Путин
"Победа Путина": Зеленский сделал признание о саммите России и США
AFP: Зеленский назвал встречу на Аляске личной победой Путина
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал встречу президентов России и США личной победой главы российского государства. Об этом он заявил в рамках встречи с журналистами, говорится в публикации Agence France Press.
"Он (Путин. — Прим. Ред) встретится на территории США, и я считаю это его личной победой", — цитирует издание главу киевского режима.
Зеленский также отметил, что проведение саммита говорит о выходе Москвы из международной "изоляции". При это он проигнорировал многочисленные визиты глав государств в Россию, а также активные иностранные визиты Владимира Путина.
Ранее Кремль и Белый дом анонсировали подготовку к встрече Путина и Трампа, которая пройдет на Аляске в пятницу 15 августа.
"Бесит". На Западе узнали о гнусном плане Зеленского после заявления Трампа