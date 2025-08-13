Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Победа Путина": Зеленский сделал признание о саммите России и США - 13.08.2025
Политика
"Победа Путина": Зеленский сделал признание о саммите России и США
"Победа Путина": Зеленский сделал признание о саммите России и США - 13.08.2025, ПРАЙМ
"Победа Путина": Зеленский сделал признание о саммите России и США
Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал встречу президентов России и США личной победой главы российского государства. Об этом он заявил в рамках... | 13.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал встречу президентов России и США личной победой главы российского государства. Об этом он заявил в рамках встречи с журналистами, говорится в публикации Agence France Press."Он (Путин. — Прим. Ред) встретится на территории США, и я считаю это его личной победой", — цитирует издание главу киевского режима.Зеленский также отметил, что проведение саммита говорит о выходе Москвы из международной "изоляции". При это он проигнорировал многочисленные визиты глав государств в Россию, а также активные иностранные визиты Владимира Путина.Ранее Кремль и Белый дом анонсировали подготовку к встрече Путина и Трампа, которая пройдет на Аляске в пятницу 15 августа.
украина
Новости
украина, россия, владимир зеленский, владимир путин
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Зеленский, Владимир Путин
08:39 13.08.2025
 
"Победа Путина": Зеленский сделал признание о саммите России и США

AFP: Зеленский назвал встречу на Аляске личной победой Путина

Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал встречу президентов России и США личной победой главы российского государства. Об этом он заявил в рамках встречи с журналистами, говорится в публикации Agence France Press.
"Он (Путин. — Прим. Ред) встретится на территории США, и я считаю это его личной победой", — цитирует издание главу киевского режима.
Зеленский также отметил, что проведение саммита говорит о выходе Москвы из международной "изоляции". При это он проигнорировал многочисленные визиты глав государств в Россию, а также активные иностранные визиты Владимира Путина.
Ранее Кремль и Белый дом анонсировали подготовку к встрече Путина и Трампа, которая пройдет на Аляске в пятницу 15 августа.
Политика
 
 
