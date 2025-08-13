https://1prime.ru/20250813/zelenskiy-860658464.html

"Это бред": в США в недоумении от слов Зеленского перед саммитом на Аляске

"Это бред": в США в недоумении от слов Зеленского перед саммитом на Аляске - 13.08.2025, ПРАЙМ

"Это бред": в США в недоумении от слов Зеленского перед саммитом на Аляске

Американское издание American Thinker отмечает, что Владимир Зеленский перед саммитом президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T09:47+0300

2025-08-13T09:47+0300

2025-08-13T09:47+0300

политика

владимир зеленский

украина

сша

россия

юрий ушаков

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_9fd83b8b53e2d6ddba7e3f807af83915.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Американское издание American Thinker отмечает, что Владимир Зеленский перед саммитом президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа демонстрирует отказ идти на территориальные уступки, словно Украина одерживает победу в конфликте."Зеленский говорит как человек, убежденный в своей победе, и как будто Москва единственная просит о мире. Это бред. Украина не побеждает — отнюдь нет", - пишет издание.Автор статьи считает, что недавний отказ главы киевского режима уступать территории может привести только к окончательной потере суверенитета Украины.Кроме того, в статье отмечается, что Украина уже почти четыре года теряет земли из-за наступления российских войск, несмотря на заявления Зеленского.Издание предупредило, что если конфликт продолжится, как того желает Зеленский и ряд его сторонников, то его итогом станет падение Киева.В субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к саммиту российского и американского лидеров на Аляске 15 августа.По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на встрече будут обсуждаться варианты долгосрочного урегулирования украинского конфликта.В свою очередь, Трамп в преддверии переговоров заявил о намерении попросить Путина прекратить конфликт, выразил критику в адрес Зеленского и сообщил о планах устроить встречу российского лидера и главы киевского режима.

https://1prime.ru/20250813/gost-860653635.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, украина, сша, россия, юрий ушаков