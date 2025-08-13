https://1prime.ru/20250813/zelenskiy-860658464.html
"Это бред": в США в недоумении от слов Зеленского перед саммитом на Аляске
"Это бред": в США в недоумении от слов Зеленского перед саммитом на Аляске - 13.08.2025, ПРАЙМ
"Это бред": в США в недоумении от слов Зеленского перед саммитом на Аляске
Американское издание American Thinker отмечает, что Владимир Зеленский перед саммитом президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа...
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Американское издание American Thinker отмечает, что Владимир Зеленский перед саммитом президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа демонстрирует отказ идти на территориальные уступки, словно Украина одерживает победу в конфликте."Зеленский говорит как человек, убежденный в своей победе, и как будто Москва единственная просит о мире. Это бред. Украина не побеждает — отнюдь нет", - пишет издание.Автор статьи считает, что недавний отказ главы киевского режима уступать территории может привести только к окончательной потере суверенитета Украины.Кроме того, в статье отмечается, что Украина уже почти четыре года теряет земли из-за наступления российских войск, несмотря на заявления Зеленского.Издание предупредило, что если конфликт продолжится, как того желает Зеленский и ряд его сторонников, то его итогом станет падение Киева.В субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к саммиту российского и американского лидеров на Аляске 15 августа.По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на встрече будут обсуждаться варианты долгосрочного урегулирования украинского конфликта.В свою очередь, Трамп в преддверии переговоров заявил о намерении попросить Путина прекратить конфликт, выразил критику в адрес Зеленского и сообщил о планах устроить встречу российского лидера и главы киевского режима.
"Это бред": в США в недоумении от слов Зеленского перед саммитом на Аляске
AT: отказ Зеленского уступить территории приведет к утрате суверенитета Украины
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ.
Американское издание American Thinker
отмечает, что Владимир Зеленский перед саммитом президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа демонстрирует отказ идти на территориальные уступки, словно Украина одерживает победу в конфликте.
"Зеленский говорит как человек, убежденный в своей победе, и как будто Москва единственная просит о мире. Это бред. Украина не побеждает — отнюдь нет", - пишет издание.
Автор статьи считает, что недавний отказ главы киевского режима уступать территории может привести только к окончательной потере суверенитета Украины.
Кроме того, в статье отмечается, что Украина уже почти четыре года теряет земли из-за наступления российских войск, несмотря на заявления Зеленского.
Издание предупредило, что если конфликт продолжится, как того желает Зеленский и ряд его сторонников, то его итогом станет падение Киева.
В субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к саммиту российского и американского лидеров на Аляске 15 августа.
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на встрече будут обсуждаться варианты долгосрочного урегулирования украинского конфликта.
В свою очередь, Трамп в преддверии переговоров заявил о намерении попросить Путина прекратить конфликт, выразил критику в адрес Зеленского и сообщил о планах устроить встречу российского лидера и главы киевского режима.
