Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это бред": в США в недоумении от слов Зеленского перед саммитом на Аляске - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250813/zelenskiy-860658464.html
"Это бред": в США в недоумении от слов Зеленского перед саммитом на Аляске
"Это бред": в США в недоумении от слов Зеленского перед саммитом на Аляске - 13.08.2025, ПРАЙМ
"Это бред": в США в недоумении от слов Зеленского перед саммитом на Аляске
Американское издание American Thinker отмечает, что Владимир Зеленский перед саммитом президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T09:47+0300
2025-08-13T09:47+0300
политика
владимир зеленский
украина
сша
россия
юрий ушаков
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_9fd83b8b53e2d6ddba7e3f807af83915.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Американское издание American Thinker отмечает, что Владимир Зеленский перед саммитом президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа демонстрирует отказ идти на территориальные уступки, словно Украина одерживает победу в конфликте."Зеленский говорит как человек, убежденный в своей победе, и как будто Москва единственная просит о мире. Это бред. Украина не побеждает — отнюдь нет", - пишет издание.Автор статьи считает, что недавний отказ главы киевского режима уступать территории может привести только к окончательной потере суверенитета Украины.Кроме того, в статье отмечается, что Украина уже почти четыре года теряет земли из-за наступления российских войск, несмотря на заявления Зеленского.Издание предупредило, что если конфликт продолжится, как того желает Зеленский и ряд его сторонников, то его итогом станет падение Киева.В субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к саммиту российского и американского лидеров на Аляске 15 августа.По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на встрече будут обсуждаться варианты долгосрочного урегулирования украинского конфликта.В свою очередь, Трамп в преддверии переговоров заявил о намерении попросить Путина прекратить конфликт, выразил критику в адрес Зеленского и сообщил о планах устроить встречу российского лидера и главы киевского режима.
https://1prime.ru/20250813/gost-860653635.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_78:0:1411:1000_1920x0_80_0_0_bc5e347cc4485a4226e1e9f4440d60a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, украина, сша, россия, юрий ушаков
Политика, Владимир Зеленский, УКРАИНА, США, РОССИЯ, Юрий Ушаков
09:47 13.08.2025
 
"Это бред": в США в недоумении от слов Зеленского перед саммитом на Аляске

AT: отказ Зеленского уступить территории приведет к утрате суверенитета Украины

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Американское издание American Thinker отмечает, что Владимир Зеленский перед саммитом президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа демонстрирует отказ идти на территориальные уступки, словно Украина одерживает победу в конфликте.
"Зеленский говорит как человек, убежденный в своей победе, и как будто Москва единственная просит о мире. Это бред. Украина не побеждает — отнюдь нет", - пишет издание.
Автор статьи считает, что недавний отказ главы киевского режима уступать территории может привести только к окончательной потере суверенитета Украины.
Кроме того, в статье отмечается, что Украина уже почти четыре года теряет земли из-за наступления российских войск, несмотря на заявления Зеленского.
Издание предупредило, что если конфликт продолжится, как того желает Зеленский и ряд его сторонников, то его итогом станет падение Киева.
В субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к саммиту российского и американского лидеров на Аляске 15 августа.
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на встрече будут обсуждаться варианты долгосрочного урегулирования украинского конфликта.
В свою очередь, Трамп в преддверии переговоров заявил о намерении попросить Путина прекратить конфликт, выразил критику в адрес Зеленского и сообщил о планах устроить встречу российского лидера и главы киевского режима.
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
"Протащат": в США рассказали о нежданном госте на встрече Путина и Трампа
08:30
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийУКРАИНАСШАРОССИЯЮрий Ушаков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала