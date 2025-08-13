https://1prime.ru/20250813/zelenskiy-860674109.html

"Идеальный шторм": Axios рассказал о шатком положении Зеленского

"Идеальный шторм": Axios рассказал о шатком положении Зеленского - 13.08.2025, ПРАЙМ

"Идеальный шторм": Axios рассказал о шатком положении Зеленского

Портал Axios отмечает не самую лучшую позицию Владимира Зеленского в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа:... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T14:07+0300

2025-08-13T14:07+0300

2025-08-13T14:07+0300

политика

владимир зеленский

аляска

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

встреча

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_cbf1578ee11259b033e719dc5be2b27e.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Портал Axios отмечает не самую лучшую позицию Владимира Зеленского в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа: неблагоприятное стечение обстоятельств в связи с успехами российской армии на фронте, а также растущее недовольство на Украине привели к тому, что глава киевского режима рискует фактически быть загнанным в угол."Зеленский сталкивается с идеальным штормом: внезапный прорыв РФ на поле боя, растущее недовольство дома, и наиважнейший саммит на Аляске в пятницу, который может загнать его в дипломатический угол", - пишет портал.Axios отмечает, что Зеленский и его команда прилагают максимум усилий, чтобы повлиять на президента Трампа перед его встречей с Владимиром Путиным. В частности, по мнению портала, глава киевского режима склонен преуменьшать недавние успехи России на фронте и ведет переговоры с европейскими и другими мировыми лидерами, пытаясь подготовиться к возможным негативным последствиям саммита на Аляске."Мы не знаем, насколько мы можем повлиять на Трампа, но мы должны продолжать попытки", - сообщил Axios неназванный украинский чиновник. На прошлой неделе Кремль и Белый дом заявили о подготовке саммита Путина и Трампа, который пройдет 15 августа на Аляске. Позднее, во вторник, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт добавила, что местом встречи станет Анкоридж.

https://1prime.ru/20250813/zelenskiy-860658464.html

аляска

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, аляска, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, встреча