"Идеальный шторм": Axios рассказал о шатком положении Зеленского
2025-08-13T14:07+0300
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Портал Axios отмечает не самую лучшую позицию Владимира Зеленского в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа: неблагоприятное стечение обстоятельств в связи с успехами российской армии на фронте, а также растущее недовольство на Украине привели к тому, что глава киевского режима рискует фактически быть загнанным в угол."Зеленский сталкивается с идеальным штормом: внезапный прорыв РФ на поле боя, растущее недовольство дома, и наиважнейший саммит на Аляске в пятницу, который может загнать его в дипломатический угол", - пишет портал.Axios отмечает, что Зеленский и его команда прилагают максимум усилий, чтобы повлиять на президента Трампа перед его встречей с Владимиром Путиным. В частности, по мнению портала, глава киевского режима склонен преуменьшать недавние успехи России на фронте и ведет переговоры с европейскими и другими мировыми лидерами, пытаясь подготовиться к возможным негативным последствиям саммита на Аляске."Мы не знаем, насколько мы можем повлиять на Трампа, но мы должны продолжать попытки", - сообщил Axios неназванный украинский чиновник. На прошлой неделе Кремль и Белый дом заявили о подготовке саммита Путина и Трампа, который пройдет 15 августа на Аляске. Позднее, во вторник, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт добавила, что местом встречи станет Анкоридж.
