Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Тем лучше". Зеленскому поставили тревожный диагноз - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250813/zelenskiy-860688509.html
"Тем лучше". Зеленскому поставили тревожный диагноз
"Тем лучше". Зеленскому поставили тревожный диагноз - 13.08.2025, ПРАЙМ
"Тем лучше". Зеленскому поставили тревожный диагноз
Депутата Рады Артема Дмитрука насторожило не вполне адекватный вид и манеры, продемонстрированные Владимиром Зеленским во время пресс-конференции в Берлине, в... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T20:40+0300
2025-08-13T20:42+0300
политика
владимир зеленский
германия
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_f4f56b7328478c6a5e96d6ae6d36694a.jpg
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Депутата Рады Артема Дмитрука насторожило не вполне адекватный вид и манеры, продемонстрированные Владимиром Зеленским во время пресс-конференции в Берлине, в связи с чем нардеп выложил видео с мероприятия в своем Telegram-канале.В выложенном депутатом Рады видеоролике Зеленский показан крупным планом. Обращает на себя внимание его усталый, потерянный вид и нервная мимика с прыгающими из стороны в сторону глазами, дергающимися губами и др.Комментируя видео, Дмитрук написал, что Зеленский - "психически больной человек". "Как он может предложить план по завершению войны? - риторически вопрошает нардеп. - Я думаю, это невозможно, и чем быстрее Трамп и его команда это поймет, тем лучше".
https://1prime.ru/20250813/videokonferentsiya-860681386.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_324d5db6790221a49a9817bcfe38272f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, германия, мнение
Политика, Владимир Зеленский, ГЕРМАНИЯ, мнение
20:40 13.08.2025 (обновлено: 20:42 13.08.2025)
 
"Тем лучше". Зеленскому поставили тревожный диагноз

Нардеп Дмитрук: Зеленский на пресс-конференции в Берлине выглядит нездоровым

© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter SaltВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Депутата Рады Артема Дмитрука насторожило не вполне адекватный вид и манеры, продемонстрированные Владимиром Зеленским во время пресс-конференции в Берлине, в связи с чем нардеп выложил видео с мероприятия в своем Telegram-канале.
В выложенном депутатом Рады видеоролике Зеленский показан крупным планом. Обращает на себя внимание его усталый, потерянный вид и нервная мимика с прыгающими из стороны в сторону глазами, дергающимися губами и др.
Комментируя видео, Дмитрук написал, что Зеленский - "психически больной человек".
"Как он может предложить план по завершению войны? - риторически вопрошает нардеп. - Я думаю, это невозможно, и чем быстрее Трамп и его команда это поймет, тем лучше".
Флаг Германии, Берлин
Видеоконференция с участием Трампа и Зеленского будет засекречена
16:48
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийГЕРМАНИЯмнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала