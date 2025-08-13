https://1prime.ru/20250813/zelenskiy-860688509.html
"Тем лучше". Зеленскому поставили тревожный диагноз
"Тем лучше". Зеленскому поставили тревожный диагноз - 13.08.2025, ПРАЙМ
"Тем лучше". Зеленскому поставили тревожный диагноз
Депутата Рады Артема Дмитрука насторожило не вполне адекватный вид и манеры, продемонстрированные Владимиром Зеленским во время пресс-конференции в Берлине, в... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T20:40+0300
2025-08-13T20:40+0300
2025-08-13T20:42+0300
политика
владимир зеленский
германия
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_f4f56b7328478c6a5e96d6ae6d36694a.jpg
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Депутата Рады Артема Дмитрука насторожило не вполне адекватный вид и манеры, продемонстрированные Владимиром Зеленским во время пресс-конференции в Берлине, в связи с чем нардеп выложил видео с мероприятия в своем Telegram-канале.В выложенном депутатом Рады видеоролике Зеленский показан крупным планом. Обращает на себя внимание его усталый, потерянный вид и нервная мимика с прыгающими из стороны в сторону глазами, дергающимися губами и др.Комментируя видео, Дмитрук написал, что Зеленский - "психически больной человек". "Как он может предложить план по завершению войны? - риторически вопрошает нардеп. - Я думаю, это невозможно, и чем быстрее Трамп и его команда это поймет, тем лучше".
https://1prime.ru/20250813/videokonferentsiya-860681386.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_324d5db6790221a49a9817bcfe38272f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, германия, мнение
Политика, Владимир Зеленский, ГЕРМАНИЯ, мнение
"Тем лучше". Зеленскому поставили тревожный диагноз
Нардеп Дмитрук: Зеленский на пресс-конференции в Берлине выглядит нездоровым
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ.
Депутата Рады Артема Дмитрука насторожило не вполне адекватный вид и манеры, продемонстрированные Владимиром Зеленским во время пресс-конференции в Берлине, в связи с чем нардеп выложил видео с мероприятия в своем Telegram-канале
.
В выложенном депутатом Рады видеоролике Зеленский показан крупным планом. Обращает на себя внимание его усталый, потерянный вид и нервная мимика с прыгающими из стороны в сторону глазами, дергающимися губами и др.
Комментируя видео, Дмитрук написал, что Зеленский - "психически больной человек".
"Как он может предложить план по завершению войны? - риторически вопрошает нардеп. - Я думаю, это невозможно, и чем быстрее Трамп и его команда это поймет, тем лучше".
Видеоконференция с участием Трампа и Зеленского будет засекречена