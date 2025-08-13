"Тем лучше". Зеленскому поставили тревожный диагноз

https://1prime.ru/20250813/zelenskiy-860688509.html

Депутата Рады Артема Дмитрука насторожило не вполне адекватный вид и манеры, продемонстрированные Владимиром Зеленским во время пресс-конференции в Берлине, в... | 13.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-13T20:40+0300

2025-08-13T20:40+0300

2025-08-13T20:42+0300

политика

владимир зеленский

германия

мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_f4f56b7328478c6a5e96d6ae6d36694a.jpg

МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Депутата Рады Артема Дмитрука насторожило не вполне адекватный вид и манеры, продемонстрированные Владимиром Зеленским во время пресс-конференции в Берлине, в связи с чем нардеп выложил видео с мероприятия в своем Telegram-канале.В выложенном депутатом Рады видеоролике Зеленский показан крупным планом. Обращает на себя внимание его усталый, потерянный вид и нервная мимика с прыгающими из стороны в сторону глазами, дергающимися губами и др.Комментируя видео, Дмитрук написал, что Зеленский - "психически больной человек". "Как он может предложить план по завершению войны? - риторически вопрошает нардеп. - Я думаю, это невозможно, и чем быстрее Трамп и его команда это поймет, тем лучше".

2025

владимир зеленский, германия, мнение