Минсельхоз озвучил объем собранного зерна с начала уборочной кампании
2025-08-13T18:04+0300
2025-08-13T18:04+0300
2025-08-13T18:04+0300
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Собрано почти 75 миллионов тонн зерна с начала уборочной кампании 2025 года, это на 1,6 миллиона больше, чем за тот же период 2024 года, сообщил Минсельхоз РФ. "Урожайность зерновых в России выросла на 5,5%. На сегодняшний день собрано почти 75 миллионов тонн зерна нового урожая - на 1,6 миллиона тонн больше, чем за тот же период прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что обмолочено уже около 22 миллионов гектаров, что составляет 47% всех площадей. Также под урожай следующего года уже засеяно более 7 тысяч гектаров. К работам приступили аграрии Центрального, Северо-Западного и Приволжского округов. В начале августа министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут подтвердила, что планы по урожаю по зерновым культурам сохраняются на уровне 135 миллионов тонн.
