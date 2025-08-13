Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минсельхоз озвучил объем собранного зерна с начала уборочной кампании - 13.08.2025
Минсельхоз озвучил объем собранного зерна с начала уборочной кампании
Минсельхоз озвучил объем собранного зерна с начала уборочной кампании
Собрано почти 75 миллионов тонн зерна с начала уборочной кампании 2025 года, это на 1,6 миллиона больше, чем за тот же период 2024 года, сообщил Минсельхоз РФ. | 13.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Собрано почти 75 миллионов тонн зерна с начала уборочной кампании 2025 года, это на 1,6 миллиона больше, чем за тот же период 2024 года, сообщил Минсельхоз РФ. "Урожайность зерновых в России выросла на 5,5%. На сегодняшний день собрано почти 75 миллионов тонн зерна нового урожая - на 1,6 миллиона тонн больше, чем за тот же период прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что обмолочено уже около 22 миллионов гектаров, что составляет 47% всех площадей. Также под урожай следующего года уже засеяно более 7 тысяч гектаров. К работам приступили аграрии Центрального, Северо-Западного и Приволжского округов. В начале августа министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут подтвердила, что планы по урожаю по зерновым культурам сохраняются на уровне 135 миллионов тонн.
18:04 13.08.2025
 
Минсельхоз озвучил объем собранного зерна с начала уборочной кампании

Минсельхоз: Россия собрала почти 75 млн тонн зерна с начала уборочной кампании

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
© РИА Новости . Александр Кряжев
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Собрано почти 75 миллионов тонн зерна с начала уборочной кампании 2025 года, это на 1,6 миллиона больше, чем за тот же период 2024 года, сообщил Минсельхоз РФ.
"Урожайность зерновых в России выросла на 5,5%. На сегодняшний день собрано почти 75 миллионов тонн зерна нового урожая - на 1,6 миллиона тонн больше, чем за тот же период прошлого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обмолочено уже около 22 миллионов гектаров, что составляет 47% всех площадей.
Также под урожай следующего года уже засеяно более 7 тысяч гектаров. К работам приступили аграрии Центрального, Северо-Западного и Приволжского округов.
В начале августа министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут подтвердила, что планы по урожаю по зерновым культурам сохраняются на уровне 135 миллионов тонн.
Минсельхоз анонсировал обнуление пошлины на экспорт пшеницы
8 августа, 21:33
Заголовок открываемого материала