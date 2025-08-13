https://1prime.ru/20250813/zimbabve-860671180.html
ЦБ Зимбабве объяснил отказ от доллара к 2030 году
2025-08-13T13:09+0300
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Принятая дорожная карта отказа страны от американского доллара в качестве внутренней валюты к 2030 году обусловлена желанием обеспечить экономический рост, а также взять под контроль собственную денежную политику, заявил один из руководителей центрального банка Зимбабве. Восьмого августа местная газета Herald сообщила о вступлении в силу дорожной карты отказа Зимбабве от доллара в качестве внутренней валюты к 2030 году. "Дедолларизация - это наилучший доступный путь к тому, чтобы мы взяли полный контроль над денежной политикой и простимулировали экономический рост", - заявил заместитель управляющего Резервным банком Зимбабве Инносент Матше. Тем временем, по данным ЦБ Зимбабве, доля зимбабвийского золотого в электронных платежах в стране выросло с 26% в апреле 2024 года до более чем 40% в июне 2025 года, что отражает расширение его использования. В Резервном банке Зимбабве уверены, что к 2030 году у экономики страны будут все необходимые фундаментальные параметры для поддержки единой внутренней валюты.
