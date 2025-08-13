Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ Зимбабве объяснил отказ от доллара к 2030 году - 13.08.2025, ПРАЙМ
ЦБ Зимбабве объяснил отказ от доллара к 2030 году
ЦБ Зимбабве объяснил отказ от доллара к 2030 году - 13.08.2025, ПРАЙМ
ЦБ Зимбабве объяснил отказ от доллара к 2030 году
Принятая дорожная карта отказа страны от американского доллара в качестве внутренней валюты к 2030 году обусловлена желанием обеспечить экономический рост, а... | 13.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Принятая дорожная карта отказа страны от американского доллара в качестве внутренней валюты к 2030 году обусловлена желанием обеспечить экономический рост, а также взять под контроль собственную денежную политику, заявил один из руководителей центрального банка Зимбабве. Восьмого августа местная газета Herald сообщила о вступлении в силу дорожной карты отказа Зимбабве от доллара в качестве внутренней валюты к 2030 году. "Дедолларизация - это наилучший доступный путь к тому, чтобы мы взяли полный контроль над денежной политикой и простимулировали экономический рост", - заявил заместитель управляющего Резервным банком Зимбабве Инносент Матше. Тем временем, по данным ЦБ Зимбабве, доля зимбабвийского золотого в электронных платежах в стране выросло с 26% в апреле 2024 года до более чем 40% в июне 2025 года, что отражает расширение его использования. В Резервном банке Зимбабве уверены, что к 2030 году у экономики страны будут все необходимые фундаментальные параметры для поддержки единой внутренней валюты.
13:09 13.08.2025
 
ЦБ Зимбабве объяснил отказ от доллара к 2030 году

ЦБ Зимбабве: страна отказывается от доллара к 2030 году с целью экономического роста

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Принятая дорожная карта отказа страны от американского доллара в качестве внутренней валюты к 2030 году обусловлена желанием обеспечить экономический рост, а также взять под контроль собственную денежную политику, заявил один из руководителей центрального банка Зимбабве.
Восьмого августа местная газета Herald сообщила о вступлении в силу дорожной карты отказа Зимбабве от доллара в качестве внутренней валюты к 2030 году.
"Дедолларизация - это наилучший доступный путь к тому, чтобы мы взяли полный контроль над денежной политикой и простимулировали экономический рост", - заявил заместитель управляющего Резервным банком Зимбабве Инносент Матше.
Тем временем, по данным ЦБ Зимбабве, доля зимбабвийского золотого в электронных платежах в стране выросло с 26% в апреле 2024 года до более чем 40% в июне 2025 года, что отражает расширение его использования.
В Резервном банке Зимбабве уверены, что к 2030 году у экономики страны будут все необходимые фундаментальные параметры для поддержки единой внутренней валюты.
