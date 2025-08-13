Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сальдо оценил заявление Зеленского об украинских территориях - 13.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250813/zlelenskiy-860685554.html
Сальдо оценил заявление Зеленского об украинских территориях
Сальдо оценил заявление Зеленского об украинских территориях - 13.08.2025, ПРАЙМ
Сальдо оценил заявление Зеленского об украинских территориях
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал заявление Владимира Зеленского об отказе идти на территориальные уступки для урегулирования военного... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T18:33+0300
2025-08-13T18:33+0300
политика
сальдо
владимир зеленский
украина
территории
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860055040_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_55d2e1c80d8f965e2180aedf21123b42.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – ПРАЙМ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал заявление Владимира Зеленского об отказе идти на территориальные уступки для урегулирования военного конфликта, попыткой сорвать диалог еще на старте. Ранее Зеленский в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины. Позже Зеленский заявил украинским СМИ, что ВСУ не уйдут сами из подконтрольной им части Донбасса. "Считаю, что это очередная попытка Зеленского сорвать диалог еще на старте. Любому здравомыслящему ясно: мирное соглашение возможно только с учетом реальной ситуации на земле. А жители четырех исторических регионов уже сделали свой выбор в 2022 году, проголосовав за воссоединение с Россией — и их голос обязаны услышать", - сказал Сальдо РИА Новости. При этом, по его словам, ссылка Зеленского на конституцию Украины не более чем уловка "заигравшегося артиста при поддержке ЕС и Британии". "Без выборов сидеть в кресле, гнать людей на насильственную мобилизацию, проталкивать законы в интересах своего окружения — на это конституция Зеленскому, видимо, не мешает", - подчеркнул Сальдо. Кремль и Белый дом ранее объявили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
https://1prime.ru/20250808/telegraph-860461401.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860055040_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_ce0029f50e3f16c6bd8c2032850d01ca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сальдо, владимир зеленский, украина, территории, переговоры
Политика, сальдо, Владимир Зеленский, УКРАИНА, Территории, переговоры
18:33 13.08.2025
 
Сальдо оценил заявление Зеленского об украинских территориях

Сальдо: заявление Зеленского о территориях попыткой сорвать диалог

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – ПРАЙМ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал заявление Владимира Зеленского об отказе идти на территориальные уступки для урегулирования военного конфликта, попыткой сорвать диалог еще на старте.
Ранее Зеленский в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины. Позже Зеленский заявил украинским СМИ, что ВСУ не уйдут сами из подконтрольной им части Донбасса.
"Считаю, что это очередная попытка Зеленского сорвать диалог еще на старте. Любому здравомыслящему ясно: мирное соглашение возможно только с учетом реальной ситуации на земле. А жители четырех исторических регионов уже сделали свой выбор в 2022 году, проголосовав за воссоединение с Россией — и их голос обязаны услышать", - сказал Сальдо РИА Новости.
При этом, по его словам, ссылка Зеленского на конституцию Украины не более чем уловка "заигравшегося артиста при поддержке ЕС и Британии".
"Без выборов сидеть в кресле, гнать людей на насильственную мобилизацию, проталкивать законы в интересах своего окружения — на это конституция Зеленскому, видимо, не мешает", - подчеркнул Сальдо.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
Зеленский признал невозможность возвращения территорий, пишут СМИ
8 августа, 11:21
 
ПолитикасальдоВладимир ЗеленскийУКРАИНАТерриториипереговоры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала