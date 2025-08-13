Золото в целом стабильно в среду утром

https://1prime.ru/20250813/zoloto-860654408.html

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром символически растет, оставаясь на уровне 3,4 тысячи долларов за унцию, при снижении доходности гособлигаций США, следует из биржевых данных. По состоянию на 8.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 1,32 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,04%, до 3 400,32 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,67% - до 38,255 доллара за унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) в это же время опускается до 4,297% с 4,308% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту "надежный" актив. Днем ранее инвесторы оценивали данные об инфляции в США. Годовой индекс потребительских цен (ИПЦ) в стране по итогам июля остался на уровне месяцем ранее - 2,7%, вопреки ожиданиям увеличения на 2,8%, следует из данных министерства труда страны. Эти данные важны для Федеральной резервной системы США при определении ориентиров своей кредитно-денежной политики, что может оказывать влияние на курс доллара, к которому чувствительны котировки золота.

