https://1prime.ru/20250813/zoloto-860654408.html
Золото в целом стабильно в среду утром
Золото в целом стабильно в среду утром - 13.08.2025, ПРАЙМ
Золото в целом стабильно в среду утром
Стоимость золота в среду утром символически растет, оставаясь на уровне 3,4 тысячи долларов за унцию, при снижении доходности гособлигаций США, следует из... | 13.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-13T08:42+0300
2025-08-13T08:42+0300
2025-08-13T08:42+0300
экономика
золото
цены на золото
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/46/841414665_0:208:2900:1839_1920x0_80_0_0_fc6721ba1d650e9ee450507e069f16c3.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром символически растет, оставаясь на уровне 3,4 тысячи долларов за унцию, при снижении доходности гособлигаций США, следует из биржевых данных. По состоянию на 8.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 1,32 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,04%, до 3 400,32 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,67% - до 38,255 доллара за унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) в это же время опускается до 4,297% с 4,308% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту "надежный" актив. Днем ранее инвесторы оценивали данные об инфляции в США. Годовой индекс потребительских цен (ИПЦ) в стране по итогам июля остался на уровне месяцем ранее - 2,7%, вопреки ожиданиям увеличения на 2,8%, следует из данных министерства труда страны. Эти данные важны для Федеральной резервной системы США при определении ориентиров своей кредитно-денежной политики, что может оказывать влияние на курс доллара, к которому чувствительны котировки золота.
https://1prime.ru/20250812/alrosa-860627226.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/46/841414665_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_dce9916536357edb77a2edb3345cc44a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
золото, цены на золото, рынок
Экономика, золото, цены на золото, Рынок
Золото в целом стабильно в среду утром
Цена на золото символически растет на фоне снижения доходности гособлигаций США
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром символически растет, оставаясь на уровне 3,4 тысячи долларов за унцию, при снижении доходности гособлигаций США, следует из биржевых данных.
По состоянию на 8.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 1,32 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,04%, до 3 400,32 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,67% - до 38,255 доллара за унцию.
Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) в это же время опускается до 4,297% с 4,308% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту "надежный" актив.
Днем ранее инвесторы оценивали данные об инфляции в США. Годовой индекс потребительских цен (ИПЦ) в стране по итогам июля остался на уровне месяцем ранее - 2,7%, вопреки ожиданиям увеличения на 2,8%, следует из данных министерства труда страны.
Эти данные важны для Федеральной резервной системы США при определении ориентиров своей кредитно-денежной политики, что может оказывать влияние на курс доллара, к которому чувствительны котировки золота.
"Алроса" планирует начать добычу золота на месторождении Дегдекан