Цены на золото пошли вверх
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером растет после двух торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.12 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 11,62 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,34%, до 3 410,62 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,28% - до 38,49 доллара за унцию. За предыдущие два торговых дня стоимость золота опустилась на 2,2%. Поддержку росту котировок драгоценного металла оказывает снижение стоимости американской валюты. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,36% - до 97,72 пункта. Трейдеры оценивают перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, почти 100% аналитиков ждут понижения учетной ставки до 4-4,25% с 4,25-4,5% по итогам сентябрьского заседания.
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером растет после двух торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.12 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 11,62 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,34%, до 3 410,62 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,28% - до 38,49 доллара за унцию.
За предыдущие два торговых дня стоимость золота опустилась на 2,2%.
Поддержку росту котировок драгоценного металла оказывает снижение стоимости американской валюты. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,36% - до 97,72 пункта.
Трейдеры оценивают перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, почти 100% аналитиков ждут понижения учетной ставки до 4-4,25% с 4,25-4,5% по итогам сентябрьского заседания.
