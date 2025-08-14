https://1prime.ru/20250814/aktsii-860709253.html
Российский рынок акций усилил снижение в основную сессию четверга
Российский рынок акций усилил снижение в основную сессию четверга - 14.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций усилил снижение в основную сессию четверга
Российский рынок акций в основную сессию четверга усилил снижение на "коррекционно-понижательных" настроениях, следует из данных Московской биржи и комментария... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T12:06+0300
2025-08-14T12:06+0300
2025-08-14T12:06+0300
экономика
российский рынок акций
рынок
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/72/841357288_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_dd876ecbd9a9866e16ae5ffa18fcb60b.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга усилил снижение на "коррекционно-понижательных" настроениях, следует из данных Московской биржи и комментария эксперта. Индекс Мосбиржи к 11.55 мск падает на 1,24% относительно предыдущего закрытия, до 2936,08 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,66%, до 1218,95 пункта. В частности, заметно дешевеют бумаги "Юнипро" (-2,5%), "Ростелекома" (-2,3%), ПИКа (-2,2%). Дорожают бумаги металлургов - "Северстали" (+0,8%), "Русала" (+0,7%), "Полюса" (+0,2%). В четверг ожидается сохранение коррекционно-понижательных настроений на рынке, не исключено их преобладание и в пятницу, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. В среду вышли "хорошие данные" об инфляции в РФ, но этот позитив был проигнорирован рынком, все внимание которого приковано к мировой политике, добавляет Алексей Антонов из компании "Алор брокер", "Показатель оказался ниже консенсус-прогноза экономистов. С начала года потребительские цены выросли на 4,36%, что близко к таргету ЦБ в 4%. Таким образом, растет вероятность снижения в сентябре ключевой ставки сразу на 2 процентных пункта", - заключает он.
https://1prime.ru/20250814/atr-860708318.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/72/841357288_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_eb999154e7531f6f4d34ea66e97f7140.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский рынок акций, рынок, мосбиржа
Экономика, российский рынок акций, Рынок, Мосбиржа
Российский рынок акций усилил снижение в основную сессию четверга
Российский рынок акций падает более чем на 1% в основную сессию четверга
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга усилил снижение на "коррекционно-понижательных" настроениях, следует из данных Московской биржи и комментария эксперта.
Индекс Мосбиржи к 11.55 мск падает на 1,24% относительно предыдущего закрытия, до 2936,08 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,66%, до 1218,95 пункта.
В частности, заметно дешевеют бумаги "Юнипро" (-2,5%), "Ростелекома" (-2,3%), ПИКа (-2,2%).
Дорожают бумаги металлургов - "Северстали" (+0,8%), "Русала" (+0,7%), "Полюса" (+0,2%).
В четверг ожидается сохранение коррекционно-понижательных настроений на рынке, не исключено их преобладание и в пятницу, считает Евгений Локтюхов из ПСБ.
В среду вышли "хорошие данные" об инфляции в РФ, но этот позитив был проигнорирован рынком, все внимание которого приковано к мировой политике, добавляет Алексей Антонов из компании "Алор брокер",
"Показатель оказался ниже консенсус-прогноза экономистов. С начала года потребительские цены выросли на 4,36%, что близко к таргету ЦБ в 4%. Таким образом, растет вероятность снижения в сентябре ключевой ставки сразу на 2 процентных пункта", - заключает он.
Фондовые индексы АТР в четверг закрылись в основном в минусе