"Интер РАО" пока не планирует дополнительный выкуп собственных акций
2025-08-14T13:12+0300
экономика
интер рао
финансы
акции
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. "Интер РАО" пока не планирует дополнительный выкуп собственных акций, сообщил член правления по стратегии и инвестициям компании Александр Киселев. "Мы не планируем обеспечивать дополнительный выкуп акций. Все, что касается выплат акционерам, то хотел бы обратить внимание на то, что мы четко соответствуем утвержденной советом директоров дивидендной политике и продолжаем следовать тренду выплаты не менее 25% чистой прибыли по МСФО", - сказал он в ходе конференции по результатам публикации отчета группы по МСФО за первое полугодие.
