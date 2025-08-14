Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Интер РАО" пока не планирует дополнительный выкуп собственных акций - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250814/aktsii-860712020.html
"Интер РАО" пока не планирует дополнительный выкуп собственных акций
"Интер РАО" пока не планирует дополнительный выкуп собственных акций - 14.08.2025, ПРАЙМ
"Интер РАО" пока не планирует дополнительный выкуп собственных акций
"Интер РАО" пока не планирует дополнительный выкуп собственных акций, сообщил член правления по стратегии и инвестициям компании Александр Киселев. | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T13:12+0300
2025-08-14T13:12+0300
экономика
интер рао
финансы
акции
https://cdnn.1prime.ru/img/83100/88/831008886_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_cae062182f04127dc6a78540e351ff9b.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. "Интер РАО" пока не планирует дополнительный выкуп собственных акций, сообщил член правления по стратегии и инвестициям компании Александр Киселев. "Мы не планируем обеспечивать дополнительный выкуп акций. Все, что касается выплат акционерам, то хотел бы обратить внимание на то, что мы четко соответствуем утвержденной советом директоров дивидендной политике и продолжаем следовать тренду выплаты не менее 25% чистой прибыли по МСФО", - сказал он в ходе конференции по результатам публикации отчета группы по МСФО за первое полугодие.
https://1prime.ru/20250814/rynok-860710733.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83100/88/831008886_0:0:567:425_1920x0_80_0_0_dacb5614937f729141a7d315b79295cd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
интер рао, финансы, акции
Экономика, Интер РАО, Финансы, Акции
13:12 14.08.2025
 
"Интер РАО" пока не планирует дополнительный выкуп собственных акций

Киселев: "Интер РАО" не пока планирует дополнительный выкуп собственных акций

Московская биржа
Московская биржа
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. "Интер РАО" пока не планирует дополнительный выкуп собственных акций, сообщил член правления по стратегии и инвестициям компании Александр Киселев.
"Мы не планируем обеспечивать дополнительный выкуп акций. Все, что касается выплат акционерам, то хотел бы обратить внимание на то, что мы четко соответствуем утвержденной советом директоров дивидендной политике и продолжаем следовать тренду выплаты не менее 25% чистой прибыли по МСФО", - сказал он в ходе конференции по результатам публикации отчета группы по МСФО за первое полугодие.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
Российский рынок акций сократил до половины падения после заявлений Ушакова
12:42
 
ЭкономикаИнтер РАОФинансыАкции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала