https://1prime.ru/20250814/aktsii-860712020.html

"Интер РАО" пока не планирует дополнительный выкуп собственных акций

"Интер РАО" пока не планирует дополнительный выкуп собственных акций - 14.08.2025, ПРАЙМ

"Интер РАО" пока не планирует дополнительный выкуп собственных акций

"Интер РАО" пока не планирует дополнительный выкуп собственных акций, сообщил член правления по стратегии и инвестициям компании Александр Киселев. | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T13:12+0300

2025-08-14T13:12+0300

2025-08-14T13:12+0300

экономика

интер рао

финансы

акции

https://cdnn.1prime.ru/img/83100/88/831008886_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_cae062182f04127dc6a78540e351ff9b.jpg

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. "Интер РАО" пока не планирует дополнительный выкуп собственных акций, сообщил член правления по стратегии и инвестициям компании Александр Киселев. "Мы не планируем обеспечивать дополнительный выкуп акций. Все, что касается выплат акционерам, то хотел бы обратить внимание на то, что мы четко соответствуем утвержденной советом директоров дивидендной политике и продолжаем следовать тренду выплаты не менее 25% чистой прибыли по МСФО", - сказал он в ходе конференции по результатам публикации отчета группы по МСФО за первое полугодие.

https://1prime.ru/20250814/rynok-860710733.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

интер рао, финансы, акции