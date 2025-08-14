Российский рынок акций переходит к умеренному росту

https://1prime.ru/20250814/aktsii-860724489.html

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций переходит к небольшому росту во второй половине торгов четверга, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 17.00 мск рос на 0,41%, до 2 985,19 пункта. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,28%, до 66,43 доллара за баррель. "Российский рынок акций поначалу продолжал вчерашнее нисходящее движение, но затем стал быстро возвращать утраченные позиции. Индекс Мосбиржи вышел в небольшой плюс, приближаясь к вершине предыдущей сессии. Некоторое время наши акции оставались под давлением вчерашних заявлений президента США. Он отметил, что Россию ждут последствия, если по итогам его переговоров с российским лидером не будет выражена готовность прекратить боевые действия на Украине", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Восстановлению нашего рынка могло способствовать заявление главы минфина США о том, что встреча на Аляске является "предвестником" второго раунда переговоров, добавил он. Макроэкономическая статистика, в том числе замедление темпов роста ВВП и продолжающаяся дефляция, указывает на вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки, что может оказывать поддержку рынку, рассказала Кристина Гудым из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Заметно дорожают акции "М.видео" (+4,72%), VK (+4,2%), Московского кредитного банка (+3,69%), "Аэрофлота" (+3,39%), "Русала" (+3,17%). "Совкомфлот" в пятницу, 15 августа, представит финансовые результаты по МСФО за 1-е полугодие 2025 года. "Русал" завтра также готовится опубликовать полугодовые финансовые результаты", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Сильно дешевеют акции ММК (-2,97%), "Северстали" (-1,59%), "Россетей" (-1,38%), "Эн+ Груп" (-1,14%), "Полюса" (-1,06%). ПРОГНОЗЫ Рынок закроется в "красной зоне", считает Гудым из ФГ "Финам". "Вероятно, до появления каких-то значимых комментариев о ходе переговоров российского и американского лидеров, особенно итогов этой встречи, скорее всего, индекс Мосбиржи продолжит разнонаправленные движения в диапазоне этой недели 2930–3020 пунктов", - считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Несмотря на продажи со стороны инвесторов, фиксирующих прибыль по длинным позициям, и присутствующую "перегретость" в отдельных бумагах, рынок продолжает удерживать позиции под локальными максимумами и пытается преодолеть локальную зону сопротивления 2960-2975 пунктов", - отмечает Богдан Зварич из ПСБ. Закрепление выше данной зоны может создать предпосылки к краткосрочному восходящему импульсу, в рамках которого индекс Мосбиржи сегодня-завтра попытается выйти выше 3000 пунктов и обновить максимумы текущей недели, установленные чуть выше 3015 пунктов, заключает эксперт.

