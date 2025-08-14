Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Валааме помолятся Господу и святому Герману Аляскинскому - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250814/aljaskinskij-860692987.html
На Валааме помолятся Господу и святому Герману Аляскинскому
На Валааме помолятся Господу и святому Герману Аляскинскому - 14.08.2025, ПРАЙМ
На Валааме помолятся Господу и святому Герману Аляскинскому
На Валааме в четверг особо помолятся Господу и святому Герману Аляскинскому об успехе России в переговорах на Аляске, примечательно, что святому Герману молятся | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T04:17+0300
2025-08-14T04:17+0300
общество
экономика
россия
аляска
финляндия
рф
владимир путин
дональд трамп
рпц
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860692987.jpg?1755134269
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. На Валааме в четверг особо помолятся Господу и святому Герману Аляскинскому об успехе России в переговорах на Аляске, примечательно, что святому Герману молятся как на Валааме, так и на Аляске, рассказал РИА Новости епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Об этом стало известно 9 августа – когда в Русской православной церкви вспоминали об одном из самых известных православных миссионеров в Русской Америке - преподобном Германе Аляскинском. В тот же день глава Ситкинской и Аляскинской епархии Православной церкви в Америке архиепископ Алексий призвал духовенство и мирян епархии с 12 по 15 августа проводить молебны святой Ольге Кветлукской, Герману Аляскинскому и Пресвятой Богородице - о справедливом мире в России и на Украине, усмирении страстей, защите невинных, возвращении пленных и утешении скорбящих и страждущих. "В четверг, 14 августа – начало Успенского поста, у нас также празднество Всемилостивого Спаса, соборная служба. Мы будем сугубо, особо, молиться Всемилостивому Спасу о начале доброго дела, чтобы Господь благословил эту встречу президентов, об успехе для нашей страны переговоров на Аляске. И преподобному Герману Аляскинскому прочитаем молитву. Интересно, в эти дни святому Герману молятся и на Аляске, и на Валааме – то есть это такая духовная связь, незримый, духовный мост", - сказал епископ Панкратий. Как отмечается на сайте Валаамского монастыря, празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице установлено по случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы, а также Честного Креста во время сражений святого благоверного князя Андрея Боголюбского с волжскими булгарами в 1164 году и последующий победы над ними. Ранее советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов рассказал РИА Новости, что патриарх Кирилл, иерархи, духовенство и миряне Русской православной церкви молятся об успехе переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Аляска входила в состав Российской Империи до 1867 года, когда регион был продан американскому правительству по решению Александра II. Православие сохранилось и распространялось на этой земле и после 1867 года. В 1970 году Православная церковь в Америке получила автокефалию от Русской православной церкви. Как отмечается на сайте РПЦ, основание Православной церкви в Америке положено именно валаамскими иноками-миссионерами, прибывшими на остров Кадьяк в 1794 году по определению синода Русской церкви. Сейчас юрисдикция Православной церкви в Америке распространяется на США и некоторые приходы в Канаде, Мексике и Южной Америке. Преподобный Герман Аляскинский (1751-1837) - Валаамский монах, в первой трети XIX века - руководитель Русской духовной миссии, находившейся на острове Кадьяк. Сейчас мощи святого хранятся на том же острове в храме Воскресения Христова. Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские – появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории Швеции, России и независимой Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны архипелаг отошел к СССР, незадолго до этого монахи были эвакуированы вглубь Финляндии, где основали Нововалаамский монастырь. В опустевших монастырских зданиях в разное время размещались школа боцманов и юнг, дом для инвалидов. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года наместник монастыря - председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживают более 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов. В год обитель посещают более ста тысяч туристов и паломников.
аляска
финляндия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, аляска, финляндия, рф, владимир путин, дональд трамп, рпц
Общество , Экономика, РОССИЯ, Аляска, ФИНЛЯНДИЯ, РФ, Владимир Путин, Дональд Трамп, РПЦ
04:17 14.08.2025
 
На Валааме помолятся Господу и святому Герману Аляскинскому

Епископ: на Валааме особо помолятся Господу и святому Герману Аляскинскому

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. На Валааме в четверг особо помолятся Господу и святому Герману Аляскинскому об успехе России в переговорах на Аляске, примечательно, что святому Герману молятся как на Валааме, так и на Аляске, рассказал РИА Новости епископ Троицкий Панкратий (Жердев).
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Об этом стало известно 9 августа – когда в Русской православной церкви вспоминали об одном из самых известных православных миссионеров в Русской Америке - преподобном Германе Аляскинском. В тот же день глава Ситкинской и Аляскинской епархии Православной церкви в Америке архиепископ Алексий призвал духовенство и мирян епархии с 12 по 15 августа проводить молебны святой Ольге Кветлукской, Герману Аляскинскому и Пресвятой Богородице - о справедливом мире в России и на Украине, усмирении страстей, защите невинных, возвращении пленных и утешении скорбящих и страждущих.
"В четверг, 14 августа – начало Успенского поста, у нас также празднество Всемилостивого Спаса, соборная служба. Мы будем сугубо, особо, молиться Всемилостивому Спасу о начале доброго дела, чтобы Господь благословил эту встречу президентов, об успехе для нашей страны переговоров на Аляске. И преподобному Герману Аляскинскому прочитаем молитву. Интересно, в эти дни святому Герману молятся и на Аляске, и на Валааме – то есть это такая духовная связь, незримый, духовный мост", - сказал епископ Панкратий.
Как отмечается на сайте Валаамского монастыря, празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице установлено по случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы, а также Честного Креста во время сражений святого благоверного князя Андрея Боголюбского с волжскими булгарами в 1164 году и последующий победы над ними.
Ранее советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов рассказал РИА Новости, что патриарх Кирилл, иерархи, духовенство и миряне Русской православной церкви молятся об успехе переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
Аляска входила в состав Российской Империи до 1867 года, когда регион был продан американскому правительству по решению Александра II. Православие сохранилось и распространялось на этой земле и после 1867 года. В 1970 году Православная церковь в Америке получила автокефалию от Русской православной церкви. Как отмечается на сайте РПЦ, основание Православной церкви в Америке положено именно валаамскими иноками-миссионерами, прибывшими на остров Кадьяк в 1794 году по определению синода Русской церкви. Сейчас юрисдикция Православной церкви в Америке распространяется на США и некоторые приходы в Канаде, Мексике и Южной Америке.
Преподобный Герман Аляскинский (1751-1837) - Валаамский монах, в первой трети XIX века - руководитель Русской духовной миссии, находившейся на острове Кадьяк. Сейчас мощи святого хранятся на том же острове в храме Воскресения Христова.
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские – появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории Швеции, России и независимой Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны архипелаг отошел к СССР, незадолго до этого монахи были эвакуированы вглубь Финляндии, где основали Нововалаамский монастырь. В опустевших монастырских зданиях в разное время размещались школа боцманов и юнг, дом для инвалидов.
Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года наместник монастыря - председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживают более 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов. В год обитель посещают более ста тысяч туристов и паломников.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯАляскаФИНЛЯНДИЯРФВладимир ПутинДональд ТрампРПЦ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала