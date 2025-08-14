Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Еще один спецборт вылетел из Москвы в Анкоридж, передают СМИ - 14.08.2025
Еще один спецборт вылетел из Москвы в Анкоридж, передают СМИ
Еще один спецборт вылетел из Москвы в Анкоридж, передают СМИ - 14.08.2025, ПРАЙМ
Еще один спецборт вылетел из Москвы в Анкоридж, передают СМИ
Еще один борт специального летного отряда "Россия" вылетел из Москвы в сторону Анкориджа на Аляске на фоне ожидаемой встречи президента России Владимира Путина... | 14.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Еще один борт специального летного отряда "Россия" вылетел из Москвы в сторону Анкориджа на Аляске на фоне ожидаемой встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, следует из данных портала Flightradar24. Ранее самолет Ил-96-300, вылетевший из аэропорта "Внуково", приземлился в аэропорту Анкориджа имени Теда Стивенса на Аляске в районе 17.48 мск. Также из Москвы в районе 16.25 мск вылетел самолет с российской прессой, которая будет освещать переговоры президентов России и США. Самолет Ил-96 вылетел из Москвы в 17.28 мск, ожидаемое время прибытия в Анкоридж 16.11 по местному времени (3.11 мск). Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
20:04 14.08.2025 (обновлено: 20:05 14.08.2025)
 
Виды Аляски
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Еще один борт специального летного отряда "Россия" вылетел из Москвы в сторону Анкориджа на Аляске на фоне ожидаемой встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, следует из данных портала Flightradar24.
Ранее самолет Ил-96-300, вылетевший из аэропорта "Внуково", приземлился в аэропорту Анкориджа имени Теда Стивенса на Аляске в районе 17.48 мск. Также из Москвы в районе 16.25 мск вылетел самолет с российской прессой, которая будет освещать переговоры президентов России и США.
Самолет Ил-96 вылетел из Москвы в 17.28 мск, ожидаемое время прибытия в Анкоридж 16.11 по местному времени (3.11 мск).
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
