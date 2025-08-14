https://1prime.ru/20250814/ataka-860705151.html
Украинские дроны атаковали Ростов-на-Дону, есть пострадавшие
Украинские дроны атаковали Ростов-на-Дону, есть пострадавшие - 14.08.2025, ПРАЙМ
Украинские дроны атаковали Ростов-на-Дону, есть пострадавшие
Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону получили повреждения несколько многоквартирных домов, есть информация об одном раненом, сообщил в Telegram-канале врио... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T10:55+0300
2025-08-14T10:55+0300
2025-08-14T11:58+0300
происшествия
ростов-на-дону
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112308_0:71:3390:1978_1920x0_80_0_0_cc7a9f33d8dbf1ae2afb35a8e190294f.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону получили повреждения несколько многоквартирных домов, есть информация об одном раненом, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. "Из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская", - написал он. По его данным, пострадали 13 человек, состояние двух из них оценивают как тяжелое.Подчеркивается, что на место выехали оперативные службы и представители администрации города.
https://1prime.ru/20250810/tula-860544718.html
ростов-на-дону
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112308_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_d096d046a50df12fd1fc0d0a84e18912.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону
Происшествия, РОСТОВ-НА-ДОНУ
Украинские дроны атаковали Ростов-на-Дону, есть пострадавшие
При атаке БПЛА в Ростове повреждены многоквартирные дома, пострадали люди
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону получили повреждения несколько многоквартирных домов, есть информация об одном раненом, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
"Из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская", - написал он.
По его данным, пострадали 13 человек, состояние двух из них оценивают как тяжелое.
Подчеркивается, что на место выехали оперативные службы и представители администрации города.
В Туле при атаке беспилотника погибли два человека