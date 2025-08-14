Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинские дроны атаковали Ростов-на-Дону, есть пострадавшие - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250814/ataka-860705151.html
Украинские дроны атаковали Ростов-на-Дону, есть пострадавшие
Украинские дроны атаковали Ростов-на-Дону, есть пострадавшие - 14.08.2025, ПРАЙМ
Украинские дроны атаковали Ростов-на-Дону, есть пострадавшие
Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону получили повреждения несколько многоквартирных домов, есть информация об одном раненом, сообщил в Telegram-канале врио... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T10:55+0300
2025-08-14T11:58+0300
происшествия
ростов-на-дону
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112308_0:71:3390:1978_1920x0_80_0_0_cc7a9f33d8dbf1ae2afb35a8e190294f.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону получили повреждения несколько многоквартирных домов, есть информация об одном раненом, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. "Из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская", - написал он. По его данным, пострадали 13 человек, состояние двух из них оценивают как тяжелое.Подчеркивается, что на место выехали оперативные службы и представители администрации города.
https://1prime.ru/20250810/tula-860544718.html
ростов-на-дону
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112308_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_d096d046a50df12fd1fc0d0a84e18912.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ростов-на-дону
Происшествия, РОСТОВ-НА-ДОНУ
10:55 14.08.2025 (обновлено: 11:58 14.08.2025)
 
Украинские дроны атаковали Ростов-на-Дону, есть пострадавшие

При атаке БПЛА в Ростове повреждены многоквартирные дома, пострадали люди

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону получили повреждения несколько многоквартирных домов, есть информация об одном раненом, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
"Из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская", - написал он.
По его данным, пострадали 13 человек, состояние двух из них оценивают как тяжелое.
Подчеркивается, что на место выехали оперативные службы и представители администрации города.
Автомобили скорой медицинской помощи - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
В Туле при атаке беспилотника погибли два человека
10 августа, 23:46
 
ПроисшествияРОСТОВ-НА-ДОНУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала