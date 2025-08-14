https://1prime.ru/20250814/ataka-860705151.html

Украинские дроны атаковали Ростов-на-Дону, есть пострадавшие

Украинские дроны атаковали Ростов-на-Дону, есть пострадавшие - 14.08.2025, ПРАЙМ

Украинские дроны атаковали Ростов-на-Дону, есть пострадавшие

Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону получили повреждения несколько многоквартирных домов, есть информация об одном раненом, сообщил в Telegram-канале врио... | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T10:55+0300

2025-08-14T10:55+0300

2025-08-14T11:58+0300

происшествия

ростов-на-дону

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112308_0:71:3390:1978_1920x0_80_0_0_cc7a9f33d8dbf1ae2afb35a8e190294f.jpg

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону получили повреждения несколько многоквартирных домов, есть информация об одном раненом, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. "Из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская", - написал он. По его данным, пострадали 13 человек, состояние двух из них оценивают как тяжелое.Подчеркивается, что на место выехали оперативные службы и представители администрации города.

https://1prime.ru/20250810/tula-860544718.html

ростов-на-дону

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ростов-на-дону