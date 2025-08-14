"Атом" представит такси-версию своего электромобиля на форуме "Такси"

https://1prime.ru/20250814/atom-860691103.html

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. "Атом" представит такси-версию своего электромобиля на предстоящем Международном Евразийском форуме "Такси" (МЕФТ-2025) 14-15 августа. Руководитель отдела по разработке продукта и развитию бизнеса "Атома" Ираклий Лакрба примет участие в рабочей сессии, посвященной электротакси как бизнес-модели. На ней представители автопарков, органов власти, автопроизводителей и операторов зарядных станций обсудят в числе прочего закон о локализации, экономику парков такси на электродвигателе, готовность автопарков к изменениям, программы поддержки от государства. "Атом" в версии такси будет выпускаться в двухместном и классическом исполнении. Внедряемые в электромобиль информационные технологии, а также плавность хода и просторный салон с удобной посадкой через распашные двери будут комфортны как для водителя, так и для пассажиров. Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный образец "Атома". Ранее компания сообщала, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Сообщалось, что старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на 2025 год на заводе "Москвич". Международный Евразийский форум "Такси" - это крупнейшее профессиональное мероприятие в сфере таксомоторных перевозок и городской мобильности. Форум объединяет лидеров отрасли, представителей власти и экспертов для обсуждения ключевых вопросов развития таксомоторной отрасли.

