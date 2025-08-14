Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР в четверг закрылись в основном в минусе - 14.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно сократились, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня уменьшился на 0,46%, до 3 666,44 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,2%, до 2 261,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,37%, до 25 519,32 пункта. Японский Nikkei 225 упал на 1,45%, до 42 649,26 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,04%, до 3 225,66 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 – на 0,53%, до 8 873,8 пункта. В ходе торгов S&amp;P/ASX 200 вновь обновил исторический рекорд, Shanghai Composite - поднимался выше 3,7 тысячи пунктов впервые с декабря 2021 года, Shenzhen Composite – выше 2,29 тысячи пунктов впервые с марта 2022 года, Hang Seng Index – выше 25,76 тысячи пунктов впервые с октября 2021 года. Азиатские индексы в четверг несколько скорректировались после того, как в среду биржи преимущественно выросли. Японский индекс потерял почти 1,5% в том числе номинально, за счёт укрепления иены к доллару на 0,6%. Инвесторы оценивают и макростатистику. Так, безработица в Австралии в июле ожидаемо снизилась до 4,2% с 4,3% в июне. Число занятых при этом выросло на 24,5 тысячи, тогда как ожидался рост на 25 тысяч человек.
11:55 14.08.2025
 
Фондовые индексы АТР в четверг закрылись в основном в минусе

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно сократились, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня уменьшился на 0,46%, до 3 666,44 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,2%, до 2 261,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,37%, до 25 519,32 пункта. Японский Nikkei 225 упал на 1,45%, до 42 649,26 пункта.
Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,04%, до 3 225,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,53%, до 8 873,8 пункта.
В ходе торгов S&P/ASX 200 вновь обновил исторический рекорд, Shanghai Composite - поднимался выше 3,7 тысячи пунктов впервые с декабря 2021 года, Shenzhen Composite – выше 2,29 тысячи пунктов впервые с марта 2022 года, Hang Seng Index – выше 25,76 тысячи пунктов впервые с октября 2021 года.
Азиатские индексы в четверг несколько скорректировались после того, как в среду биржи преимущественно выросли.
Японский индекс потерял почти 1,5% в том числе номинально, за счёт укрепления иены к доллару на 0,6%.
Инвесторы оценивают и макростатистику. Так, безработица в Австралии в июле ожидаемо снизилась до 4,2% с 4,3% в июне. Число занятых при этом выросло на 24,5 тысячи, тогда как ожидался рост на 25 тысяч человек.
