https://1prime.ru/20250814/atr-860708318.html

Фондовые индексы АТР в четверг закрылись в основном в минусе

Фондовые индексы АТР в четверг закрылись в основном в минусе - 14.08.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в четверг закрылись в основном в минусе

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно сократились, свидетельствуют данные торгов. | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T11:55+0300

2025-08-14T11:55+0300

2025-08-14T11:55+0300

экономика

атр

рынок

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75763/81/757638123_0:230:4097:2534_1920x0_80_0_0_eb339dab1bb6e9ef0c2d50523bc89e3e.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно сократились, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня уменьшился на 0,46%, до 3 666,44 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,2%, до 2 261,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,37%, до 25 519,32 пункта. Японский Nikkei 225 упал на 1,45%, до 42 649,26 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,04%, до 3 225,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,53%, до 8 873,8 пункта. В ходе торгов S&P/ASX 200 вновь обновил исторический рекорд, Shanghai Composite - поднимался выше 3,7 тысячи пунктов впервые с декабря 2021 года, Shenzhen Composite – выше 2,29 тысячи пунктов впервые с марта 2022 года, Hang Seng Index – выше 25,76 тысячи пунктов впервые с октября 2021 года. Азиатские индексы в четверг несколько скорректировались после того, как в среду биржи преимущественно выросли. Японский индекс потерял почти 1,5% в том числе номинально, за счёт укрепления иены к доллару на 0,6%. Инвесторы оценивают и макростатистику. Так, безработица в Австралии в июле ожидаемо снизилась до 4,2% с 4,3% в июне. Число занятых при этом выросло на 24,5 тысячи, тогда как ожидался рост на 25 тысяч человек.

https://1prime.ru/20250814/aktsii-860695343.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

атр, рынок, торги