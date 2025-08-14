https://1prime.ru/20250814/avtostat-860702686.html

Эксперты назвали самый важный критерий при выборе такси

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Стоимость поездки самым важным критерием при выборе такси назвали 70% опрошенных, при этом половина респондентов очень важными считает быстроту подачи, а также состояние автомобиля и безопасность поездки, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков, ссылаясь на опрос аудитории агентства. "Опрос в аудитории "Автостата" показал, что стоимость поездки остается самым важным критерием при выборе такси. Ровно 70% из более 750 опрошенных указали на цену", - написал он в Telegram-канале. Кроме того, очень важными параметрами, которые отметил каждый второй опрошенный, стали еще три критерия: безопасность - 51%, состояние автомобиля - 49% и быстрота подачи - 48%. Также почти каждый четвертый респондент назвал еще два важных критерия по отношению к поездке в такси: класс автомобиля (25%) и рейтинг водителя (22%). Отдельно отмечается, что желающих выбрать именно электромобиль в качестве такси практически не нашлось. Только один из 750 респондентов указал на такой критерий.

