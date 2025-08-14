https://1prime.ru/20250814/belgiya-860705714.html

Бельгия построит сеть военных центров обработки данных за миллиард евро

бельгия

центр

экономика

БРЮССЕЛЬ, 14 авг – ПРАЙМ. Бельгия планирует в ближайшие четыре года построить несколько военных центров по обработке информации общей стоимостью один миллиард евро, говорится в плане министра обороны Бельгии Тео Франкена, который приводит в четверг издание Soir. "Этот план, включенный в закон о военном планировании на 2026–2029 годы, предусматривает размещение этих центров на нескольких защищённых объектах по всей стране для обеспечения бесперебойной работы", - указывается в сообщении. Источники издания пояснили, что такая инфраструктура будет играть "решающую роль в военных операциях, обрабатывая данные с беспилотников, спутников и от боевых подразделений в режиме реального времени". В мирное время центры позволят безопасно хранить и обрабатывать любую важную информацию, предоставляемую государственными службами королевства, и будут способствовать достижению Бельгией "цифрового суверенитета".

бельгия

