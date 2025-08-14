Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белоусов впервые провел консультации с главами оборонных ведомств Сахеля - 14.08.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Белоусов впервые провел консультации с главами оборонных ведомств Сахеля
Глава Минобороны России Андрей Белоусов впервые провел консультации с руководителями оборонных ведомств Конфедерации Буркина-Фасо, Мали и Нигера, сообщило в... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T18:45+0300
2025-08-14T18:46+0300
политика
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Глава Минобороны России Андрей Белоусов впервые провел консультации с руководителями оборонных ведомств Конфедерации Буркина-Фасо, Мали и Нигера, сообщило в четверг российское военное ведомство. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел встречу с главами оборонных ведомств стран-участниц Конфедерации государств Сахеля (Буркина-Фасо, Республика Мали, Республика Нигер)", - говорится в сообщении. "Сегодня мы проводим первые консультации руководителей оборонных ведомств Российской Федерации и стран-участниц Конфедерации государств Сахеля", - приводит ведомство слова Белоусова. Как подчеркнул российский министр, четырехсторонний диалог станет важным форматом обсуждения вопросов укрепления взаимодействия в оборонной сфере. Министр обороны и по делам ветеранов Мали корпусной генерал Садио Камара выступил с приветственным словом от лица глав оборонных ведомств стран Конфедерации. Он отметил, что инициатива организовать первое совещание на уровне министров обороны является общим желанием укреплять стратегическое партнерство между странами. "В настоящее время взаимодействие в области обороны является самым крупным направлением сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул Камара. Кроме того, по итогам переговоров было подписано совместное заявление по итогам консультаций, а также меморандумы о взаимопонимании по линии оборонных ведомств РФ и Конфедерации государств Сахеля.Вместе с тем Белоусов заявил, что террористические угрозы и действия незаконных формирований в Буркина-Фасо, Мали и Нигере сохраняются, Минобороны готово оказывать всестороннее содействие для стабильности в этих странах.
андрей белоусов, консультации, мали, буркина-фасо, нигерия
Политика, Андрей Белоусов, консультации, МАЛИ, БУРКИНА-ФАСО, Нигерия
18:45 14.08.2025 (обновлено: 18:46 14.08.2025)
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Глава Минобороны России Андрей Белоусов впервые провел консультации с руководителями оборонных ведомств Конфедерации Буркина-Фасо, Мали и Нигера, сообщило в четверг российское военное ведомство.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел встречу с главами оборонных ведомств стран-участниц Конфедерации государств Сахеля (Буркина-Фасо, Республика Мали, Республика Нигер)", - говорится в сообщении.
"Сегодня мы проводим первые консультации руководителей оборонных ведомств Российской Федерации и стран-участниц Конфедерации государств Сахеля", - приводит ведомство слова Белоусова.
Как подчеркнул российский министр, четырехсторонний диалог станет важным форматом обсуждения вопросов укрепления взаимодействия в оборонной сфере.
Министр обороны и по делам ветеранов Мали корпусной генерал Садио Камара выступил с приветственным словом от лица глав оборонных ведомств стран Конфедерации. Он отметил, что инициатива организовать первое совещание на уровне министров обороны является общим желанием укреплять стратегическое партнерство между странами.
"В настоящее время взаимодействие в области обороны является самым крупным направлением сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул Камара.
Кроме того, по итогам переговоров было подписано совместное заявление по итогам консультаций, а также меморандумы о взаимопонимании по линии оборонных ведомств РФ и Конфедерации государств Сахеля.
Вместе с тем Белоусов заявил, что террористические угрозы и действия незаконных формирований в Буркина-Фасо, Мали и Нигере сохраняются, Минобороны готово оказывать всестороннее содействие для стабильности в этих странах.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
Белоусов проинспектировал объекты инфраструктуры Балтийского флота
9 августа, 14:06
 
ПолитикаАндрей БелоусовконсультацииМАЛИБУРКИНА-ФАСОНигерия
 
 
