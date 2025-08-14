https://1prime.ru/20250814/belousov-860728744.html

Белоусов впервые провел консультации с главами оборонных ведомств Сахеля

Белоусов впервые провел консультации с главами оборонных ведомств Сахеля - 14.08.2025, ПРАЙМ

Белоусов впервые провел консультации с главами оборонных ведомств Сахеля

Глава Минобороны России Андрей Белоусов впервые провел консультации с руководителями оборонных ведомств Конфедерации Буркина-Фасо, Мали и Нигера, сообщило в... | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T18:45+0300

2025-08-14T18:45+0300

2025-08-14T18:46+0300

политика

андрей белоусов

консультации

мали

буркина-фасо

нигерия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/14/851021398_0:190:2963:1857_1920x0_80_0_0_7c724c158ec6a042002cf784bbe388c4.jpg

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Глава Минобороны России Андрей Белоусов впервые провел консультации с руководителями оборонных ведомств Конфедерации Буркина-Фасо, Мали и Нигера, сообщило в четверг российское военное ведомство. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел встречу с главами оборонных ведомств стран-участниц Конфедерации государств Сахеля (Буркина-Фасо, Республика Мали, Республика Нигер)", - говорится в сообщении. "Сегодня мы проводим первые консультации руководителей оборонных ведомств Российской Федерации и стран-участниц Конфедерации государств Сахеля", - приводит ведомство слова Белоусова. Как подчеркнул российский министр, четырехсторонний диалог станет важным форматом обсуждения вопросов укрепления взаимодействия в оборонной сфере. Министр обороны и по делам ветеранов Мали корпусной генерал Садио Камара выступил с приветственным словом от лица глав оборонных ведомств стран Конфедерации. Он отметил, что инициатива организовать первое совещание на уровне министров обороны является общим желанием укреплять стратегическое партнерство между странами. "В настоящее время взаимодействие в области обороны является самым крупным направлением сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул Камара. Кроме того, по итогам переговоров было подписано совместное заявление по итогам консультаций, а также меморандумы о взаимопонимании по линии оборонных ведомств РФ и Конфедерации государств Сахеля.Вместе с тем Белоусов заявил, что террористические угрозы и действия незаконных формирований в Буркина-Фасо, Мали и Нигере сохраняются, Минобороны готово оказывать всестороннее содействие для стабильности в этих странах.

https://1prime.ru/20250809/belousov--860511004.html

мали

буркина-фасо

нигерия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

андрей белоусов, консультации, мали, буркина-фасо, нигерия