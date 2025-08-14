Биржевая стоимость бензина снижается второй день подряд

https://1prime.ru/20250814/benzin-860720313.html

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже снижается в течение двух торговых сессий подряд: в четверг марки подешевели по территориальному индексу Европейской части России на 0,15% и 0,13% соответственно, следует из материалов торгов. Теперь тонна Аи-92 стоит 69 964 рублей, Аи-95 - 78 099 рублей. Цена на бензин Аи-92 в июле перешагнула отсечку, при которой демпфер обнуляется. В то же время 4 августа стоимость бензина Аи-95 обновила рекорд, державшийся с сентября 2023 года. Обе марки продолжали рост, но в понедельник их цена начала снижаться. По итогам торговой сессии четверга снизилась и стоимость летнего дизельного топлива - на 0,51%, до 58 343 рублей за тонну. Авиакеросин подешевел на 0,42%, до 71 324 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГи) - на 1,3%, до 20 711 рублей за тонну. При этом мазут вырос в цене на 1,65% - до 22 715 рублей за тонну. Демпфер платится в пользу нефтяников, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной). При этом если в среднем за месяц цена выше отсечки на 10% на бензин и на 20% на дизельное топливо, то выплаты обнуляются. Индикативная цена в текущем году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизельного топлива. Следовательно, для получения компенсаций компании должны продавать бензин Аи-92 и дизтопливо в среднем не дороже 66 495 и 68 640 рублей за тонну соответственно. Правительство России в конце июля распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводятся для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и будут действовать до 31 августа включительно. Кроме того, с 1 марта действует эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).

