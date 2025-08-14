https://1prime.ru/20250814/bessent-860720168.html

Минфин США оценил стратегический резерв страны в биткоине

Минфин США оценил стратегический резерв страны в биткоине - 14.08.2025

Минфин США оценил стратегический резерв страны в биткоине

Размер стратегического резерва США в биткоине при текущем курсе криптовалюты оценивается в 15-20 миллиардов долларов, заявил в четверг глава американского минфина Скотт Бессент.

финансы

сша

скотт бессент

fox news

ВАШИНГТОН, 14 авг - ПРАЙМ. Размер стратегического резерва США в биткоине при текущем курсе криптовалюты оценивается в 15-20 миллиардов долларов, заявил в четверг глава американского минфина Скотт Бессент. "Я думаю, что резерв биткоина при его текущих ценах составляет где-то 15-20 миллиардов долларов", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Бессент добавил, что власти США в настоящее время не производят закупки биткоина в свой стратегический резерв, он сформирован за счет конфискованных властями цифровых активов.

сша

2025

финансы, сша, скотт бессент, fox news