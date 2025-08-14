https://1prime.ru/20250814/bessent-860720168.html
Минфин США оценил стратегический резерв страны в биткоине
Минфин США оценил стратегический резерв страны в биткоине - 14.08.2025, ПРАЙМ
Минфин США оценил стратегический резерв страны в биткоине
Размер стратегического резерва США в биткоине при текущем курсе криптовалюты оценивается в 15-20 миллиардов долларов, заявил в четверг глава американского... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T15:34+0300
2025-08-14T15:34+0300
2025-08-14T15:34+0300
финансы
сша
скотт бессент
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/83299/62/832996272_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_eeb7b8c3612956be0e8a925a2e7e0829.jpg
ВАШИНГТОН, 14 авг - ПРАЙМ. Размер стратегического резерва США в биткоине при текущем курсе криптовалюты оценивается в 15-20 миллиардов долларов, заявил в четверг глава американского минфина Скотт Бессент. "Я думаю, что резерв биткоина при его текущих ценах составляет где-то 15-20 миллиардов долларов", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Бессент добавил, что власти США в настоящее время не производят закупки биткоина в свой стратегический резерв, он сформирован за счет конфискованных властями цифровых активов.
https://1prime.ru/20250725/bitkoin-859928597.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83299/62/832996272_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5ef084da86293865a3e2ffd70210f0f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, сша, скотт бессент, fox news
Финансы, США, Скотт Бессент, Fox News
Минфин США оценил стратегический резерв страны в биткоине
Бессент: стратегический резерв США в биткоине составляет 15-20 млрд долларов
ВАШИНГТОН, 14 авг - ПРАЙМ. Размер стратегического резерва США в биткоине при текущем курсе криптовалюты оценивается в 15-20 миллиардов долларов, заявил в четверг глава американского минфина Скотт Бессент.
"Я думаю, что резерв биткоина при его текущих ценах составляет где-то 15-20 миллиардов долларов", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Бессент добавил, что власти США в настоящее время не производят закупки биткоина в свой стратегический резерв, он сформирован за счет конфискованных властями цифровых активов.
Стоимость биткоина упала ниже 115 тысяч долларов впервые с 10 июля