Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин США оценил стратегический резерв страны в биткоине - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250814/bessent-860720168.html
Минфин США оценил стратегический резерв страны в биткоине
Минфин США оценил стратегический резерв страны в биткоине - 14.08.2025, ПРАЙМ
Минфин США оценил стратегический резерв страны в биткоине
Размер стратегического резерва США в биткоине при текущем курсе криптовалюты оценивается в 15-20 миллиардов долларов, заявил в четверг глава американского... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T15:34+0300
2025-08-14T15:34+0300
финансы
сша
скотт бессент
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/83299/62/832996272_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_eeb7b8c3612956be0e8a925a2e7e0829.jpg
ВАШИНГТОН, 14 авг - ПРАЙМ. Размер стратегического резерва США в биткоине при текущем курсе криптовалюты оценивается в 15-20 миллиардов долларов, заявил в четверг глава американского минфина Скотт Бессент. "Я думаю, что резерв биткоина при его текущих ценах составляет где-то 15-20 миллиардов долларов", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Бессент добавил, что власти США в настоящее время не производят закупки биткоина в свой стратегический резерв, он сформирован за счет конфискованных властями цифровых активов.
https://1prime.ru/20250725/bitkoin-859928597.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83299/62/832996272_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5ef084da86293865a3e2ffd70210f0f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, сша, скотт бессент, fox news
Финансы, США, Скотт Бессент, Fox News
15:34 14.08.2025
 
Минфин США оценил стратегический резерв страны в биткоине

Бессент: стратегический резерв США в биткоине составляет 15-20 млрд долларов

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкBitcoin
Bitcoin - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 14 авг - ПРАЙМ. Размер стратегического резерва США в биткоине при текущем курсе криптовалюты оценивается в 15-20 миллиардов долларов, заявил в четверг глава американского минфина Скотт Бессент.
"Я думаю, что резерв биткоина при его текущих ценах составляет где-то 15-20 миллиардов долларов", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Бессент добавил, что власти США в настоящее время не производят закупки биткоина в свой стратегический резерв, он сформирован за счет конфискованных властями цифровых активов.
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
Стоимость биткоина упала ниже 115 тысяч долларов впервые с 10 июля
25 июля, 12:56
 
ФинансыСШАСкотт БессентFox News
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала