Биржи АТР закрылись разнонаправленно

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не демонстрируют общей динамики движения, при этом японский - падает, в то время как инвесторы находятся в ожидании предварительных данных о квартальном ВВП Японии, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.49 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,2%, до 3 690,88 пункта, а в ходе торгов показатель поднимался выше 3 700 пунктов впервые с 13 декабря 2021 года; индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижается на 0,43%, до 2 279,32 пункта, ранее достигал отметки выше 2 290 пунктов, впервые с 4 марта 2022 года. Гонконгский Hang Seng Index растёт на 0,01%, до 25 615 пунктов, южнокорейский KOSPI снижается на 0,16%, до 3 219,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,61%, до 8 880,9 пункта, японский Nikkei 225 падает на 1,42%, до 42 659,5 пункта. Инвесторы ожидают макроэкономических данных. И получается, что особенно негативно они настроены в Японии, где в пятницу станет известна предварительная оценка динамики экономики за прошлый квартал. Аналитики ожидают увеличения показателя на 0,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

