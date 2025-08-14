https://1prime.ru/20250814/birzhi-860696260.html
Биржи АТР закрылись разнонаправленно
Биржи АТР закрылись разнонаправленно - 14.08.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР закрылись разнонаправленно
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не демонстрируют общей динамики движения, при этом японский - падает, в то время как... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T08:02+0300
2025-08-14T08:02+0300
2025-08-14T08:10+0300
экономика
рынок
торги
индексы
япония
азиатско-тихоокеанский регион
shenzhen composite
hang seng index
kospi
https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_0a578923c2403b46e297753c82f008db.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не демонстрируют общей динамики движения, при этом японский - падает, в то время как инвесторы находятся в ожидании предварительных данных о квартальном ВВП Японии, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.49 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,2%, до 3 690,88 пункта, а в ходе торгов показатель поднимался выше 3 700 пунктов впервые с 13 декабря 2021 года; индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижается на 0,43%, до 2 279,32 пункта, ранее достигал отметки выше 2 290 пунктов, впервые с 4 марта 2022 года. Гонконгский Hang Seng Index растёт на 0,01%, до 25 615 пунктов, южнокорейский KOSPI снижается на 0,16%, до 3 219,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,61%, до 8 880,9 пункта, японский Nikkei 225 падает на 1,42%, до 42 659,5 пункта. Инвесторы ожидают макроэкономических данных. И получается, что особенно негативно они настроены в Японии, где в пятницу станет известна предварительная оценка динамики экономики за прошлый квартал. Аналитики ожидают увеличения показателя на 0,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
https://1prime.ru/20250812/yuan-860625458.html
япония
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_a1f3ad2e49eeeb43e64c660ee76e7575.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, индексы, япония, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ЯПОНИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
Биржи АТР закрылись разнонаправленно
Биржи АТР закрылись разнонаправленно на данных по ВВП Японии и Японии
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не демонстрируют общей динамики движения, при этом японский - падает, в то время как инвесторы находятся в ожидании предварительных данных о квартальном ВВП Японии, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.49 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,2%, до 3 690,88 пункта, а в ходе торгов показатель поднимался выше 3 700 пунктов впервые с 13 декабря 2021 года; индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижается на 0,43%, до 2 279,32 пункта, ранее достигал отметки выше 2 290 пунктов, впервые с 4 марта 2022 года.
Гонконгский Hang Seng Index растёт на 0,01%, до 25 615 пунктов, южнокорейский KOSPI снижается на 0,16%, до 3 219,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,61%, до 8 880,9 пункта, японский Nikkei 225 падает на 1,42%, до 42 659,5 пункта.
Инвесторы ожидают макроэкономических данных. И получается, что особенно негативно они настроены в Японии, где в пятницу станет известна предварительная оценка динамики экономики за прошлый квартал. Аналитики ожидают увеличения показателя на 0,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Курс юаня к рублю на Московской бирже несколько усиливает рост