Биржи АТР закрылись разнонаправленно - 14.08.2025
Биржи АТР закрылись разнонаправленно
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не демонстрируют общей динамики движения, при этом японский - падает, в то время как... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T08:02+0300
2025-08-14T08:10+0300
экономика
рынок
торги
индексы
япония
азиатско-тихоокеанский регион
shenzhen composite
hang seng index
kospi
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не демонстрируют общей динамики движения, при этом японский - падает, в то время как инвесторы находятся в ожидании предварительных данных о квартальном ВВП Японии, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.49 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,2%, до 3 690,88 пункта, а в ходе торгов показатель поднимался выше 3 700 пунктов впервые с 13 декабря 2021 года; индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижается на 0,43%, до 2 279,32 пункта, ранее достигал отметки выше 2 290 пунктов, впервые с 4 марта 2022 года. Гонконгский Hang Seng Index растёт на 0,01%, до 25 615 пунктов, южнокорейский KOSPI снижается на 0,16%, до 3 219,1 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 увеличивается на 0,61%, до 8 880,9 пункта, японский Nikkei 225 падает на 1,42%, до 42 659,5 пункта. Инвесторы ожидают макроэкономических данных. И получается, что особенно негативно они настроены в Японии, где в пятницу станет известна предварительная оценка динамики экономики за прошлый квартал. Аналитики ожидают увеличения показателя на 0,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
япония
азиатско-тихоокеанский регион
08:02 14.08.2025 (обновлено: 08:10 14.08.2025)
 
Биржи АТР закрылись разнонаправленно

Биржи АТР закрылись разнонаправленно на данных по ВВП Японии и Японии

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не демонстрируют общей динамики движения, при этом японский - падает, в то время как инвесторы находятся в ожидании предварительных данных о квартальном ВВП Японии, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.49 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,2%, до 3 690,88 пункта, а в ходе торгов показатель поднимался выше 3 700 пунктов впервые с 13 декабря 2021 года; индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижается на 0,43%, до 2 279,32 пункта, ранее достигал отметки выше 2 290 пунктов, впервые с 4 марта 2022 года.
Гонконгский Hang Seng Index растёт на 0,01%, до 25 615 пунктов, южнокорейский KOSPI снижается на 0,16%, до 3 219,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,61%, до 8 880,9 пункта, японский Nikkei 225 падает на 1,42%, до 42 659,5 пункта.
Инвесторы ожидают макроэкономических данных. И получается, что особенно негативно они настроены в Японии, где в пятницу станет известна предварительная оценка динамики экономики за прошлый квартал. Аналитики ожидают увеличения показателя на 0,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Курс юаня к рублю на Московской бирже несколько усиливает рост
12 августа, 12:55
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыЯПОНИЯАзиатско-Тихоокеанский регионShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPI
 
 
