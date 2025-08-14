Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвала плюсы и минусы сервиса ФНС по оценке рисков бизнеса - 14.08.2025
Эксперт назвала плюсы и минусы сервиса ФНС по оценке рисков бизнеса
Эксперт назвала плюсы и минусы сервиса ФНС по оценке рисков бизнеса - 14.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвала плюсы и минусы сервиса ФНС по оценке рисков бизнеса
Новая методика оценки рисков ФНС России позволит бизнесу быстрее и прозрачнее проводить проверки контрагентов, тем не менее у системы есть и подводные камни:... | 14.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Новая методика оценки рисков ФНС России позволит бизнесу быстрее и прозрачнее проводить проверки контрагентов, тем не менее у системы есть и подводные камни: появление новых рисков не всегда может оперативно отразиться в системе, а алгоритм оценки может не учитывать отраслевую специфику, поделилась мнением с РИА Новости основатель компании Biznesinalogi, глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук. ФНС России подготовила механизм оценки финансово-хозяйственной деятельности компаний. Сервис оценки рисков из более 50 параметров позволит бизнесу оценивать себя и контрагентов, что поможет снизить риски неисполнения госконтрактов. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Проектом предусмотрено вступление в силу механизма с января 2026 года. О разработке этой методики оценки рисков накануне сообщил глава ФНС Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Егорова, механизм используется пока в режиме эксперимента. Уже более 40% государственных закупок состоялось с использованием сервиса для оценки своих контрагентов, отметил он. Методика оценки рисков включает в себя два этапа, следует из документа. На первом этапе определяется одновременное соответствие компании перечню критериев, а если она не соответствует одному или нескольким из них, ведомство укажет на это. На втором этапе оценивается соответствие организации каждому критерию из перечня. За соответствие каждому показателю второго этапа оценки компании присваивается 1 балл, а в случае несоответствия - 0 баллов. Предполагается, что оценка компании проводится на основании ее запроса, направленного через личный кабинет налогоплательщика - юрлица или индивидуального предпринимателя. "Новый сервис ФНС - это полезная и важная для бизнеса инициатива. В условиях, когда бизнес обязан по закону проявлять должную осмотрительность при выборе контрагентов для работы, такой сервис делает этот процесс более технологичным и прозрачным", - сказала Мемрук. Эксперт отметила при этом важность понимания ограничений системы. Так, автоматизированная оценка опирается преимущественно на исторические данные - например, бухгалтерскую отчетность за прошлый год, указывает Мемрук. "Реальное положение дел в компании может кардинально измениться, а новые риски еще не успеют отразиться в официальных документах. Поэтому рассматривать такую оценку стоит как первичный фильтр, а не как замену полноценной проверки контрагента. Есть и другие подводные камни. Алгоритм может не учитывать отраслевую специфику или особенности бизнес-модели. Для стартапов и молодых компаний формализованные критерии вообще могут оказаться неприменимыми, создавая дополнительные барьеры для входа на рынок", - отметила Мемрук. Как подчеркивает эксперт, главное - использовать этот инструмент разумно, как вспомогательный, и не считать его единственным источником информации.
Новости
фнс россии, финансы, бизнес
Экономика, ФНС России, Финансы, Бизнес
14:24 14.08.2025
 
Эксперт назвала плюсы и минусы сервиса ФНС по оценке рисков бизнеса

Мемрук: новая методика оценки рисков ФНС успешна, но имеет ряд подводных камней

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Новая методика оценки рисков ФНС России позволит бизнесу быстрее и прозрачнее проводить проверки контрагентов, тем не менее у системы есть и подводные камни: появление новых рисков не всегда может оперативно отразиться в системе, а алгоритм оценки может не учитывать отраслевую специфику, поделилась мнением с РИА Новости основатель компании Biznesinalogi, глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук.
ФНС России подготовила механизм оценки финансово-хозяйственной деятельности компаний. Сервис оценки рисков из более 50 параметров позволит бизнесу оценивать себя и контрагентов, что поможет снизить риски неисполнения госконтрактов. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Проектом предусмотрено вступление в силу механизма с января 2026 года.
О разработке этой методики оценки рисков накануне сообщил глава ФНС Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Егорова, механизм используется пока в режиме эксперимента. Уже более 40% государственных закупок состоялось с использованием сервиса для оценки своих контрагентов, отметил он.
Методика оценки рисков включает в себя два этапа, следует из документа. На первом этапе определяется одновременное соответствие компании перечню критериев, а если она не соответствует одному или нескольким из них, ведомство укажет на это. На втором этапе оценивается соответствие организации каждому критерию из перечня. За соответствие каждому показателю второго этапа оценки компании присваивается 1 балл, а в случае несоответствия - 0 баллов.
Предполагается, что оценка компании проводится на основании ее запроса, направленного через личный кабинет налогоплательщика - юрлица или индивидуального предпринимателя.
"Новый сервис ФНС - это полезная и важная для бизнеса инициатива. В условиях, когда бизнес обязан по закону проявлять должную осмотрительность при выборе контрагентов для работы, такой сервис делает этот процесс более технологичным и прозрачным", - сказала Мемрук.
Эксперт отметила при этом важность понимания ограничений системы. Так, автоматизированная оценка опирается преимущественно на исторические данные - например, бухгалтерскую отчетность за прошлый год, указывает Мемрук.
"Реальное положение дел в компании может кардинально измениться, а новые риски еще не успеют отразиться в официальных документах. Поэтому рассматривать такую оценку стоит как первичный фильтр, а не как замену полноценной проверки контрагента. Есть и другие подводные камни. Алгоритм может не учитывать отраслевую специфику или особенности бизнес-модели. Для стартапов и молодых компаний формализованные критерии вообще могут оказаться неприменимыми, создавая дополнительные барьеры для входа на рынок", - отметила Мемрук.
Как подчеркивает эксперт, главное - использовать этот инструмент разумно, как вспомогательный, и не считать его единственным источником информации.
