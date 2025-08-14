Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минпромторге оценили потенциал РФ по экспорту БПЛА в миллиарды долларов - 14.08.2025, ПРАЙМ
В Минпромторге оценили потенциал РФ по экспорту БПЛА в миллиарды долларов
В Минпромторге оценили потенциал РФ по экспорту БПЛА в миллиарды долларов - 14.08.2025, ПРАЙМ
В Минпромторге оценили потенциал РФ по экспорту БПЛА в миллиарды долларов
Экспортный потенциал России в сфере беспилотников оценивается в диапазоне от 5 до 12 миллиардов долларов ежегодно, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T18:15+0300
2025-08-14T18:16+0300
МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Экспортный потенциал России в сфере беспилотников оценивается в диапазоне от 5 до 12 миллиардов долларов ежегодно, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на международном форуме по развитию беспилотных систем "Архипелаг 2025". "В целом по экспортному потенциалу мы видим рынок сейчас уже где-то от 5 до 12 миллиардов долларов ежегодного экспорта. Это огромные цифры, понятно, в них достаточно сложно сейчас поверить, но если говорить только про нужды обороны и безопасности, то это вот та часть, которую мы видим уже сейчас, это оценки потребления текущего и перспективного в различных регионах мира. И мы считаем, что это та часть, которую мы можем занять, от 5 до 12 миллиардов ежегодно", - сказал Алиханов. В январе 2025 года Минпромторг сообщал, что Россия нарастила производство гражданских беспилотников по итогам 2024 года в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом - до 16,4 тысячи единиц.
18:15 14.08.2025 (обновлено: 18:16 14.08.2025)
 
В Минпромторге оценили потенциал РФ по экспорту БПЛА в миллиарды долларов

Минпромторг: потенциал РФ по экспорту БПЛА оценивается в $5-12 млрд ежегодно

© Фото : АО "Концерн "Калашников"Ударный беспилотник "КУБ-10Э"
© Фото : АО "Концерн "Калашников"
МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Экспортный потенциал России в сфере беспилотников оценивается в диапазоне от 5 до 12 миллиардов долларов ежегодно, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на международном форуме по развитию беспилотных систем "Архипелаг 2025".
"В целом по экспортному потенциалу мы видим рынок сейчас уже где-то от 5 до 12 миллиардов долларов ежегодного экспорта. Это огромные цифры, понятно, в них достаточно сложно сейчас поверить, но если говорить только про нужды обороны и безопасности, то это вот та часть, которую мы видим уже сейчас, это оценки потребления текущего и перспективного в различных регионах мира. И мы считаем, что это та часть, которую мы можем занять, от 5 до 12 миллиардов ежегодно", - сказал Алиханов.
В январе 2025 года Минпромторг сообщал, что Россия нарастила производство гражданских беспилотников по итогам 2024 года в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом - до 16,4 тысячи единиц.
