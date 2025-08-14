https://1prime.ru/20250814/bpla-860727540.html

В Минпромторге оценили потенциал РФ по экспорту БПЛА в миллиарды долларов

МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Экспортный потенциал России в сфере беспилотников оценивается в диапазоне от 5 до 12 миллиардов долларов ежегодно, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на международном форуме по развитию беспилотных систем "Архипелаг 2025". "В целом по экспортному потенциалу мы видим рынок сейчас уже где-то от 5 до 12 миллиардов долларов ежегодного экспорта. Это огромные цифры, понятно, в них достаточно сложно сейчас поверить, но если говорить только про нужды обороны и безопасности, то это вот та часть, которую мы видим уже сейчас, это оценки потребления текущего и перспективного в различных регионах мира. И мы считаем, что это та часть, которую мы можем занять, от 5 до 12 миллиардов ежегодно", - сказал Алиханов. В январе 2025 года Минпромторг сообщал, что Россия нарастила производство гражданских беспилотников по итогам 2024 года в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом - до 16,4 тысячи единиц.

