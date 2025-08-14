https://1prime.ru/20250814/britaniya-860723279.html

Telegraph сообщила о серьезном ядерном инциденте на базе в Британии

происшествия

великобритания

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. На военно-морской базе "Клайд" в Шотландии произошел ядерный инцидент категории "А". Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на Министерства обороны Великобритании."Министерство обороны признало , что в начале этого года на военно-морской базе Фаслейн в Шотландии произошел серьезный ядерный инцидент", - сказано в тексте публикации.Отмечается, что инцидент был зафиксирован на базе "Клайд" на озере Гэр-Лох, с января по апрель, ему была присвоена "категория А".Ранее The Guardian сообщал о многолетних утечках радиоактивной воды с британской военной базы из-за изношенных труб. По данным издания, Шотландское агентство по охране окружающей среды и Минобороны Великобритании годами скрывали эту информацию, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

великобритания

