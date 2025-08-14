Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Telegraph сообщила о серьезном ядерном инциденте на базе в Британии
Telegraph сообщила о серьезном ядерном инциденте на базе в Британии
На военно-морской базе "Клайд" в Шотландии произошел ядерный инцидент категории "А". Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на Министерства обороны... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T16:42+0300
2025-08-14T16:42+0300
происшествия
великобритания
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. На военно-морской базе "Клайд" в Шотландии произошел ядерный инцидент категории "А". Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на Министерства обороны Великобритании."Министерство обороны признало , что в начале этого года на военно-морской базе Фаслейн в Шотландии произошел серьезный ядерный инцидент", - сказано в тексте публикации.Отмечается, что инцидент был зафиксирован на базе "Клайд" на озере Гэр-Лох, с января по апрель, ему была присвоена "категория А".Ранее The Guardian сообщал о многолетних утечках радиоактивной воды с британской военной базы из-за изношенных труб. По данным издания, Шотландское агентство по охране окружающей среды и Минобороны Великобритании годами скрывали эту информацию, ссылаясь на соображения национальной безопасности.
великобритания
Новости
ru-RU
великобритания
Происшествия, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
16:42 14.08.2025
 
Telegraph сообщила о серьезном ядерном инциденте на базе в Британии

© fotolia.com / samottТауэрский мост в Лондоне
© fotolia.com / samott
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. На военно-морской базе "Клайд" в Шотландии произошел ядерный инцидент категории "А". Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на Министерства обороны Великобритании.
"Министерство обороны признало , что в начале этого года на военно-морской базе Фаслейн в Шотландии произошел серьезный ядерный инцидент", - сказано в тексте публикации.
Отмечается, что инцидент был зафиксирован на базе "Клайд" на озере Гэр-Лох, с января по апрель, ему была присвоена "категория А".
Ранее The Guardian сообщал о многолетних утечках радиоактивной воды с британской военной базы из-за изношенных труб. По данным издания, Шотландское агентство по охране окружающей среды и Минобороны Великобритании годами скрывали эту информацию, ссылаясь на соображения национальной безопасности.
ПроисшествияВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
