https://1prime.ru/20250814/denbaza-860721642.html
ЦБ зафиксировал рост объема денежной базы России в широком определении
ЦБ зафиксировал рост объема денежной базы России в широком определении - 14.08.2025, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал рост объема денежной базы России в широком определении
Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 августа 2025 года составил 28,7 триллиона рублей против 26,7 триллиона на 1 июля, сообщил Банк... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T15:56+0300
2025-08-14T15:56+0300
2025-08-14T15:56+0300
экономика
банк россии
денежная база
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 августа 2025 года составил 28,7 триллиона рублей против 26,7 триллиона на 1 июля, сообщил Банк России. Таким образом, за месяц показатель вырос на 2,062 миллиарда рублей, или на 7,7%. Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,99 триллиона рублей). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (7,157 триллиона), обязательные резервы (554,8 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,023 триллиона рублей).
https://1prime.ru/20250814/tsb-860721223.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_8d3bfb7573fde9534bcca251962f527b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии, денежная база, финансы
Экономика, Банк России, денежная база, Финансы
ЦБ зафиксировал рост объема денежной базы России в широком определении
ЦБ: объем денбазы РФ в широком определении по состоянию на 1 августа вырос на 7,7%
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 августа 2025 года составил 28,7 триллиона рублей против 26,7 триллиона на 1 июля, сообщил Банк России.
Таким образом, за месяц показатель вырос на 2,062 миллиарда рублей, или на 7,7%.
Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,99 триллиона рублей). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (7,157 триллиона), обязательные резервы (554,8 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,023 триллиона рублей).
ЦБ уличил члена совдира Ашинского метзавода в инсайдерских сделках