ЦБ зафиксировал рост объема денежной базы России в широком определении - 14.08.2025
ЦБ зафиксировал рост объема денежной базы России в широком определении
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 августа 2025 года составил 28,7 триллиона рублей против 26,7 триллиона на 1 июля, сообщил Банк России. Таким образом, за месяц показатель вырос на 2,062 миллиарда рублей, или на 7,7%. Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,99 триллиона рублей). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (7,157 триллиона), обязательные резервы (554,8 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,023 триллиона рублей).
Экономика, Банк России, денежная база, Финансы
15:56 14.08.2025
 
ЦБ зафиксировал рост объема денежной базы России в широком определении

ЦБ: объем денбазы РФ в широком определении по состоянию на 1 августа вырос на 7,7%

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 августа 2025 года составил 28,7 триллиона рублей против 26,7 триллиона на 1 июля, сообщил Банк России.
Таким образом, за месяц показатель вырос на 2,062 миллиарда рублей, или на 7,7%.
Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,99 триллиона рублей). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (7,157 триллиона), обязательные резервы (554,8 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,023 триллиона рублей).
