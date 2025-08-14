https://1prime.ru/20250814/denbaza-860721642.html

ЦБ зафиксировал рост объема денежной базы России в широком определении

Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 августа 2025 года составил 28,7 триллиона рублей против 26,7 триллиона на 1 июля, сообщил Банк... | 14.08.2025, ПРАЙМ

экономика

банк россии

денежная база

финансы

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 августа 2025 года составил 28,7 триллиона рублей против 26,7 триллиона на 1 июля, сообщил Банк России. Таким образом, за месяц показатель вырос на 2,062 миллиарда рублей, или на 7,7%. Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,99 триллиона рублей). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (7,157 триллиона), обязательные резервы (554,8 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (3,023 триллиона рублей).

