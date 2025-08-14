Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РФПИ примет участие в саммите на Аляске, сообщил Reuters - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250814/dmitriev-860707223.html
Глава РФПИ примет участие в саммите на Аляске, сообщил Reuters
Глава РФПИ примет участие в саммите на Аляске, сообщил Reuters - 14.08.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ примет участие в саммите на Аляске, сообщил Reuters
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев примет участие во встрече президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа,... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T11:34+0300
2025-08-14T11:34+0300
политика
саммит
рф
сша
владимир путин
дональд трамп
аляска
кирилл дмитриев
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860386753_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_470280f1387d81a958b69f09f0a0e7a7.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев примет участие во встрече президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится на Аляске, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник."Спецпредставитель (президента – ред.) России и глава суверенного инвестиционного фонда Кирилл Дмитриев примет участие в саммите Трампа и Путина на Аляске", - сообщило агентство. В прошлую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к саммиту российского и американского лидеров, который состоится 15 августа на Аляске. Позднее, во вторник, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила информацию, дополнив, что саммит состоится в Анкоридже. По данным CNN со ссылкой на анонимных представителей Белого дома, мероприятие пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
https://1prime.ru/20250807/dmitriev-860436017.html
рф
сша
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860386753_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_d5df5a856a0ab268b2f495ad7b0561a2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
саммит, рф, сша, владимир путин, дональд трамп, аляска, кирилл дмитриев, рфпи
Политика, саммит, РФ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Аляска, Кирилл Дмитриев, РФПИ
11:34 14.08.2025
 
Глава РФПИ примет участие в саммите на Аляске, сообщил Reuters

Reuters: Глава РФПИ Дмитриев примет участие в саммите Путина и Трампа на Аляске

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев примет участие во встрече президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится на Аляске, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.
"Спецпредставитель (президента – ред.) России и глава суверенного инвестиционного фонда Кирилл Дмитриев примет участие в саммите Трампа и Путина на Аляске", - сообщило агентство.
В прошлую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к саммиту российского и американского лидеров, который состоится 15 августа на Аляске. Позднее, во вторник, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила информацию, дополнив, что саммит состоится в Анкоридже. По данным CNN со ссылкой на анонимных представителей Белого дома, мероприятие пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
* Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на открытии Международного инвестиционного форума Сочи-2014 - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
Дмитриев заявил, что противники пытаются сорвать диалог России и США
7 августа, 15:14
 
ПолитикасаммитРФСШАВладимир ПутинДональд ТрампАляскаКирилл ДмитриевРФПИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала