Глава РФПИ примет участие в саммите на Аляске, сообщил Reuters

2025-08-14T11:34+0300
политика
саммит
рф
сша
владимир путин
дональд трамп
аляска
кирилл дмитриев
рфпи
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев примет участие во встрече президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится на Аляске, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник."Спецпредставитель (президента – ред.) России и глава суверенного инвестиционного фонда Кирилл Дмитриев примет участие в саммите Трампа и Путина на Аляске", - сообщило агентство. В прошлую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к саммиту российского и американского лидеров, который состоится 15 августа на Аляске. Позднее, во вторник, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила информацию, дополнив, что саммит состоится в Анкоридже. По данным CNN со ссылкой на анонимных представителей Белого дома, мероприятие пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
рф
сша
аляска
