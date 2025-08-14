https://1prime.ru/20250814/dmitriev-860708140.html
Глава РФПИ войдет в состав официальной делегации на саммите на Аляске
Глава РФПИ войдет в состав официальной делегации на саммите на Аляске - 14.08.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ войдет в состав официальной делегации на саммите на Аляске
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев войдет в состав официальной... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T11:52+0300
2025-08-14T11:52+0300
2025-08-14T11:52+0300
политика
россия
сша
аляска
кирилл дмитриев
владимир путин
дональд трамп
рфпи
cnn
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860707608_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd30fe1030c386662528fc7f03206f4e.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев войдет в состав официальной делегации на саммите лидеров России и США 15 августа, сообщили РИА Новости информированные источники, близкие к делегациям. "Он примет участие в составе официальной делегации в саммите лидеров России и США на Аляске", - сообщили собеседники агентства. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
https://1prime.ru/20250712/evrosoyuz-859429598.html
сша
аляска
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860707608_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f6ab05b4c6f081b48e5913e0cce6894d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, аляска, кирилл дмитриев, владимир путин, дональд трамп, рфпи, cnn
Политика, РОССИЯ, США, Аляска, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Дональд Трамп, РФПИ, CNN
Глава РФПИ войдет в состав официальной делегации на саммите на Аляске
Глава РФПИ Дмитриев войдет в состав официальной делегации на саммите на Аляске
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев войдет в состав официальной делегации на саммите лидеров России и США 15 августа, сообщили РИА Новости информированные источники, близкие к делегациям.
"Он примет участие в составе официальной делегации в саммите лидеров России и США на Аляске", - сообщили собеседники агентства.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
Дмитриев объяснил, как уничтожается конкурентоспособность Евросоюза