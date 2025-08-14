https://1prime.ru/20250814/dmitriev-860708140.html

Глава РФПИ войдет в состав официальной делегации на саммите на Аляске

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев войдет в состав официальной делегации на саммите лидеров России и США 15 августа, сообщили РИА Новости информированные источники, близкие к делегациям. "Он примет участие в составе официальной делегации в саммите лидеров России и США на Аляске", - сообщили собеседники агентства. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".

