МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев войдет в состав официальной делегации на саммите лидеров России и США 15 августа, сообщили РИА Новости информированные источники, близкие к делегациям. "Он примет участие в составе официальной делегации в саммите лидеров России и США на Аляске", - сообщили собеседники агентства. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
11:52 14.08.2025
 
Глава РФПИ войдет в состав официальной делегации на саммите на Аляске

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев войдет в состав официальной делегации на саммите лидеров России и США 15 августа, сообщили РИА Новости информированные источники, близкие к делегациям.
"Он примет участие в составе официальной делегации в саммите лидеров России и США на Аляске", - сообщили собеседники агентства.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
Памятник-скульптура знаку Евро в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
Дмитриев объяснил, как уничтожается конкурентоспособность Евросоюза
12 июля, 21:29
 
