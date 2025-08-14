Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ зафиксировал рост внешнего долга России - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250814/dolg-860722171.html
ЦБ зафиксировал рост внешнего долга России
ЦБ зафиксировал рост внешнего долга России - 14.08.2025, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал рост внешнего долга России
Внешний долг РФ по состоянию на 1 июля составил 323 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 32,2 миллиарда долларов, или на 11,1%, сообщает ЦБ РФ. | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T16:08+0300
2025-08-14T16:15+0300
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/16/841001649_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_32c1ad6183a290dcd488bba05864bdf6.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 июля составил 323 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 32,2 миллиарда долларов, или на 11,1%, сообщает ЦБ РФ."По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2025 года составил 323 миллиарда долларов США, увеличившись с начала 2025 года на 32,2 миллиарда долларов США, или на 11,1%. Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств в результате укрепления рубля, а также привлечением долгового финансирования", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250814/dolg-860722171.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/16/841001649_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c1bf358e531edaa557f4465038f0229d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Банк России
16:08 14.08.2025 (обновлено: 16:15 14.08.2025)
 
ЦБ зафиксировал рост внешнего долга России

ЦБ: внешний долг РФ на 1 июля составил 323 миллиарда долларов

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 июля составил 323 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 32,2 миллиарда долларов, или на 11,1%, сообщает ЦБ РФ.
"По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2025 года составил 323 миллиарда долларов США, увеличившись с начала 2025 года на 32,2 миллиарда долларов США, или на 11,1%. Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств в результате укрепления рубля, а также привлечением долгового финансирования", - говорится в сообщении.
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
ЦБ зафиксировал рост внешнего долга России
16:08
 
Банк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала