ЦБ зафиксировал рост внешнего долга России
Внешний долг РФ по состоянию на 1 июля составил 323 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 32,2 миллиарда долларов, или на 11,1%, сообщает ЦБ РФ. | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T16:08+0300
2025-08-14T16:08+0300
2025-08-14T16:15+0300
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/16/841001649_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_32c1ad6183a290dcd488bba05864bdf6.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 июля составил 323 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 32,2 миллиарда долларов, или на 11,1%, сообщает ЦБ РФ."По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2025 года составил 323 миллиарда долларов США, увеличившись с начала 2025 года на 32,2 миллиарда долларов США, или на 11,1%. Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств в результате укрепления рубля, а также привлечением долгового финансирования", - говорится в сообщении.
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 июля составил 323 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 32,2 миллиарда долларов, или на 11,1%, сообщает ЦБ РФ.
"По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2025 года составил 323 миллиарда долларов США, увеличившись с начала 2025 года на 32,2 миллиарда долларов США, или на 11,1%. Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств в результате укрепления рубля, а также привлечением долгового финансирования", - говорится в сообщении.
