ЦБ зафиксировал рост внешнего долга России

ЦБ зафиксировал рост внешнего долга России

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 июля составил 323 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 32,2 миллиарда долларов, или на 11,1%, сообщает ЦБ РФ."По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2025 года составил 323 миллиарда долларов США, увеличившись с начала 2025 года на 32,2 миллиарда долларов США, или на 11,1%. Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств в результате укрепления рубля, а также привлечением долгового финансирования", - говорится в сообщении.

