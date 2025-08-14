https://1prime.ru/20250814/dollar-860683627.html
Экономист назвал условия, при которых доллар будет стоить 100 рублей
14.08.2025
МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Ослабление рубля до 100 за доллар возможно при одновременном наложении сразу нескольких негативных внешних и внутренних макроэкономических факторов, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.Прежде всего, это просадка цен на экспортируемые сырьевые товары, к которым относится нефть (на уровне ниже 55-60 долл. за баррель), газ, металлы. Такой ценовой уровень может привести к снижению поступлений валютной выручки от экспорта сырья, считает эксперт."Второй фактор - тоже внешний, санкции и связанные с ними ограничения в логистике. Ограничения против "теневого флота" или вторичные санкции замедляют скорость экономических отношений, ограничивая приток валюты в страну. Конечно, со временем, стороны находят пути обхода, но на это нужно время", - указал Гордиенко.К внутренним факторам эксперт отнес смягчение денежно-кредитной политики. Уже сформировался тренд на понижение ключевой ставки, хотя пока еще и довольно высокой 18%, но рынок ждет дальнейшего ее снижения к концу года. Более доступные кредитные средства стимулируют деловую активность, увеличивая спрос на валюту, снижая стоимость рубля. Второй внутренний фактор - дефицит бюджета, как следствие роста расходной части. Компенсировать данную ситуацию потенциально возможно ослаблением курса рубля.Тем не менее, в краткосрочном периоде двух-трех месяцев подобный сценарий маловероятен. Пока еще сохраняются требования принудительной продажи валютной выручки, а также ключевая ставка достаточно высока. Встреча на Аляске покажет, сократится ли этот срок или наоборот "сдвинется вправо". По прогнозу эксперта, в ближайшие два-три месяца курс будет находиться в диапазоне 78-88 рублей за доллар.
