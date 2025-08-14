https://1prime.ru/20250814/dollar-860711571.html

Курс доллара к евро растет, иена снижается

Курс доллара к евро растет, иена снижается - 14.08.2025, ПРАЙМ

Курс доллара к евро растет, иена снижается

Стоимость доллара к евро растет, а к фунту стерлингов снижается в четверг днем после публикации статистики из Европы, иена поддерживается комментариями о... | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T13:00+0300

2025-08-14T13:00+0300

2025-08-14T13:00+0300

экономика

рынок

торги

сша

великобритания

европа

скотт бессент

банк японии

евростат

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567957_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_25ff4e482833e42b02951d30e2222d70.jpg

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро растет, а к фунту стерлингов снижается в четверг днем после публикации статистики из Европы, иена поддерживается комментариями о политике Банка Японии, инвесторы ждут статистики из США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.46 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3584 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3571 доллара. Курс евро к доллару уменьшался до 1,1684 доллара с 1,1705 доллара за евро. Курс доллара к иене сокращался до 146,56 иены с уровня прошлого закрытия в 147,42 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,04%, до 97,84 пункта. ВВП Великобритании во втором квартале, по предварительной оценке, вырос на 1,2% в годовом выражении, а в квартальном - на 0,3%. Оба значения оказались слабее первого квартала, но лучше прогнозов аналитиков. Промпроизводство Великобритании в июне к маю выросло на 0,7%, тогда как ожидался рост на 0,2%. Европейское статагентство Евростат ранее в четверг сохранило оценки роста ВВП еврозоны во втором квартале на 1,4% в годовом выражении и на 0,1% - в квартальном. Промпроизводство еврозоны в июне поднялось на 0,2% в годовом выражении при прогнозе роста на 1,7%. Годовая инфляция во Франции в июле, по окончательной оценке, осталась на июньской отметке в 1%. В месячном выражении цены поднялись на 0,2% после увеличения на 0,4% в июне к маю. Обе оценки совпали с предварительными. Стоимость иены поддерживается предположениями министра финансов США Скотта Бессента о том, что Банк Японии повысит ставку, о чем передает агентство Блумберг. Традиционно повышение процентной ставки поддерживает стоимость национальной валюты. Позднее в четверг министерство труда США опубликует еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице в стране. Аналитики прогнозируют, что их число за неделю по 9 августа увеличилось на 2 тысячи по сравнению с показателем предшествовавшей недели, составив 228 тысяч.

https://1prime.ru/20250814/yuan-860710537.html

сша

великобритания

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, великобритания, европа, скотт бессент, банк японии, евростат