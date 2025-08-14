Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар вышел в плюс к иене в четверг - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250814/dollar-860726261.html
Доллар вышел в плюс к иене в четверг
Доллар вышел в плюс к иене в четверг - 14.08.2025, ПРАЙМ
Доллар вышел в плюс к иене в четверг
Стоимость доллара перешла к росту по отношению к иене в четверг после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T17:46+0300
2025-08-14T17:46+0300
экономика
доллар
иена
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8456a28d3a27ddd82abc234b5f806749.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара перешла к росту по отношению к иене в четверг после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.12 мск курс доллара к иене рос до 147,49 иены с уровня прошлого закрытия в 147,42 иены за доллар. До выхода данных американская валюта дешевела. Курс евро к доллару на 17.12 мск уменьшался до 1,1647 доллара с 1,1705 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,4% - до 98,18 пункта. Цены производителей в США за июль выросли сильнее ожиданий в годовом выражении - на 3,3% после увеличения на 2,4% в июне. В месячном выражении показатель поднялся на 0,9%, в то время как ожидался рост только на 0,2%. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю снизилось на 3 тысячи - до 224 тысяч. Аналитики прогнозировали рост значения.
https://1prime.ru/20250814/yuan-860723533.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e112adef6dae5d61c2d47fe7448f2d0d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
доллар, иена, рынок
Экономика, доллар, иена, Рынок
17:46 14.08.2025
 
Доллар вышел в плюс к иене в четверг

Курс доллара к иене перешел к росту после выхода американской макростатистики

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара перешла к росту по отношению к иене в четверг после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.12 мск курс доллара к иене рос до 147,49 иены с уровня прошлого закрытия в 147,42 иены за доллар. До выхода данных американская валюта дешевела.
Курс евро к доллару на 17.12 мск уменьшался до 1,1647 доллара с 1,1705 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,4% - до 98,18 пункта.
Цены производителей в США за июль выросли сильнее ожиданий в годовом выражении - на 3,3% после увеличения на 2,4% в июне. В месячном выражении показатель поднялся на 0,9%, в то время как ожидался рост только на 0,2%.
Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю снизилось на 3 тысячи - до 224 тысяч. Аналитики прогнозировали рост значения.
Банкноты китайских юаней и российских рублей - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
Юань дорожает к рублю на Мосбирже в четверг вечером
16:47
 
ЭкономикадоллариенаРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала