Доллар вышел в плюс к иене в четверг

2025-08-14T17:46+0300

2025-08-14T17:46+0300

2025-08-14T17:46+0300

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара перешла к росту по отношению к иене в четверг после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.12 мск курс доллара к иене рос до 147,49 иены с уровня прошлого закрытия в 147,42 иены за доллар. До выхода данных американская валюта дешевела. Курс евро к доллару на 17.12 мск уменьшался до 1,1647 доллара с 1,1705 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,4% - до 98,18 пункта. Цены производителей в США за июль выросли сильнее ожиданий в годовом выражении - на 3,3% после увеличения на 2,4% в июне. В месячном выражении показатель поднялся на 0,9%, в то время как ожидался рост только на 0,2%. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю снизилось на 3 тысячи - до 224 тысяч. Аналитики прогнозировали рост значения.

