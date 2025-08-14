https://1prime.ru/20250814/dollar-860726261.html
Доллар вышел в плюс к иене в четверг
Доллар вышел в плюс к иене в четверг
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара перешла к росту по отношению к иене в четверг после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.12 мск курс доллара к иене рос до 147,49 иены с уровня прошлого закрытия в 147,42 иены за доллар. До выхода данных американская валюта дешевела. Курс евро к доллару на 17.12 мск уменьшался до 1,1647 доллара с 1,1705 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,4% - до 98,18 пункта. Цены производителей в США за июль выросли сильнее ожиданий в годовом выражении - на 3,3% после увеличения на 2,4% в июне. В месячном выражении показатель поднялся на 0,9%, в то время как ожидался рост только на 0,2%. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю снизилось на 3 тысячи - до 224 тысяч. Аналитики прогнозировали рост значения.
