Economist рассказал об усталости солдат ВСУ - 14.08.2025
https://1prime.ru/20250814/economist-860691686.html
Economist рассказал об усталости солдат ВСУ
Economist рассказал об усталости солдат ВСУ - 14.08.2025, ПРАЙМ
Economist рассказал об усталости солдат ВСУ
Британский журнал Economist пишет об упавшем моральном духе в ВСУ, усталости солдат и критике руководства. | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T01:41+0300
2025-08-14T01:41+0300
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Британский журнал Economist пишет об упавшем моральном духе в ВСУ, усталости солдат и критике руководства. "Солдаты на передовой устали, моральный дух немного падает, а критика в адрес руководства растет", - говорится в публикации. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Economist рассказал об усталости солдат ВСУ

Economist: моральный дух в ВСУ упал, а критика в адрес руководства растет

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Британский журнал Economist пишет об упавшем моральном духе в ВСУ, усталости солдат и критике руководства.
"Солдаты на передовой устали, моральный дух немного падает, а критика в адрес руководства растет", - говорится в публикации.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
 
