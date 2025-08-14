https://1prime.ru/20250814/economist-860691686.html

Economist рассказал об усталости солдат ВСУ

Economist рассказал об усталости солдат ВСУ - 14.08.2025, ПРАЙМ

Economist рассказал об усталости солдат ВСУ

Британский журнал Economist пишет об упавшем моральном духе в ВСУ, усталости солдат и критике руководства. | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T01:41+0300

2025-08-14T01:41+0300

2025-08-14T01:41+0300

общество

экономика

мировая экономика

рф

украина

европа

владимир путин

всу

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860691686.jpg?1755124866

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Британский журнал Economist пишет об упавшем моральном духе в ВСУ, усталости солдат и критике руководства. "Солдаты на передовой устали, моральный дух немного падает, а критика в адрес руководства растет", - говорится в публикации. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

рф

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, рф, украина, европа, владимир путин, всу, нато