Эксперт рассказала, чего ждать ЕС от экономического сотрудничества РФ и США
Эксперт рассказала, чего ждать ЕС от экономического сотрудничества РФ и США
2025-08-14T12:18+0300
экономика
европа
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
аляска
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Любые конструктивные переговоры России и США привнесут дополнительный рост в мировую экономику, но не в европейскую - она находится в невыгодном положении из-за разрыва отношений с Россией, оценила для РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. На прошлой неделе Кремль и Белый дом сообщили о предстоящей встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Саммит пройдет 15 августа на Аляске."С точки зрения мировой экономики любые конструктивные переговоры, направленные на взаимовыгодное взаимодействие, привнесут дополнительный экономический рост в мировую экономику. А вот с точки зрения конкурентной борьбы сотрудничество России и США может отрицательно сказаться на экономике Европы, которая разорвала все связи с российской экономикой в последние годы", - считает Новикова. По оценке эксперта, Китаю не стоит переживать о предстоящем саммите российского и американского лидеров, поскольку Россия всегда ценила и принимала во внимание уже существующие налаженные взаимоотношения с Китаем, которые несут пользу обеим сторонам.
Эксперт рассказала, чего ждать ЕС от экономического сотрудничества РФ и США
