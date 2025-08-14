Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказала, чего ждать ЕС от экономического сотрудничества РФ и США - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250814/ekonomika-860709875.html
Эксперт рассказала, чего ждать ЕС от экономического сотрудничества РФ и США
Эксперт рассказала, чего ждать ЕС от экономического сотрудничества РФ и США - 14.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, чего ждать ЕС от экономического сотрудничества РФ и США
Любые конструктивные переговоры России и США привнесут дополнительный рост в мировую экономику, но не в европейскую - она находится в невыгодном положении из-за | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T12:18+0300
2025-08-14T12:18+0300
экономика
европа
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
аляска
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/94/835729491_0:217:2869:1831_1920x0_80_0_0_cf2e4aa1b5508adb485409c503793a1c.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Любые конструктивные переговоры России и США привнесут дополнительный рост в мировую экономику, но не в европейскую - она находится в невыгодном положении из-за разрыва отношений с Россией, оценила для РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. На прошлой неделе Кремль и Белый дом сообщили о предстоящей встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Саммит пройдет 15 августа на Аляске."С точки зрения мировой экономики любые конструктивные переговоры, направленные на взаимовыгодное взаимодействие, привнесут дополнительный экономический рост в мировую экономику. А вот с точки зрения конкурентной борьбы сотрудничество России и США может отрицательно сказаться на экономике Европы, которая разорвала все связи с российской экономикой в последние годы", - считает Новикова. По оценке эксперта, Китаю не стоит переживать о предстоящем саммите российского и американского лидеров, поскольку Россия всегда ценила и принимала во внимание уже существующие налаженные взаимоотношения с Китаем, которые несут пользу обеим сторонам.
https://1prime.ru/20250814/es-860704041.html
европа
сша
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/94/835729491_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_2b6775b212ee455fc97ed469e8e60a41.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, аляска
Экономика, ЕВРОПА, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Аляска
12:18 14.08.2025
 
Эксперт рассказала, чего ждать ЕС от экономического сотрудничества РФ и США

Новикова: экономическое сотрудничество России и США не принесет Европе ничего хорошего

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Любые конструктивные переговоры России и США привнесут дополнительный рост в мировую экономику, но не в европейскую - она находится в невыгодном положении из-за разрыва отношений с Россией, оценила для РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.
На прошлой неделе Кремль и Белый дом сообщили о предстоящей встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Саммит пройдет 15 августа на Аляске.
"С точки зрения мировой экономики любые конструктивные переговоры, направленные на взаимовыгодное взаимодействие, привнесут дополнительный экономический рост в мировую экономику. А вот с точки зрения конкурентной борьбы сотрудничество России и США может отрицательно сказаться на экономике Европы, которая разорвала все связи с российской экономикой в последние годы", - считает Новикова.
По оценке эксперта, Китаю не стоит переживать о предстоящем саммите российского и американского лидеров, поскольку Россия всегда ценила и принимала во внимание уже существующие налаженные взаимоотношения с Китаем, которые несут пользу обеим сторонам.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
В ЕС планируют восстановить ж/д путь 19 века, пишет Politico
10:35
 
ЭкономикаЕВРОПАРОССИЯСШАВладимир ПутинДональд ТрампАляска
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала