https://1prime.ru/20250814/ekonomika-860709875.html

Эксперт рассказала, чего ждать ЕС от экономического сотрудничества РФ и США

Эксперт рассказала, чего ждать ЕС от экономического сотрудничества РФ и США - 14.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, чего ждать ЕС от экономического сотрудничества РФ и США

Любые конструктивные переговоры России и США привнесут дополнительный рост в мировую экономику, но не в европейскую - она находится в невыгодном положении из-за | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T12:18+0300

2025-08-14T12:18+0300

2025-08-14T12:18+0300

экономика

европа

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

аляска

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/94/835729491_0:217:2869:1831_1920x0_80_0_0_cf2e4aa1b5508adb485409c503793a1c.jpg

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Любые конструктивные переговоры России и США привнесут дополнительный рост в мировую экономику, но не в европейскую - она находится в невыгодном положении из-за разрыва отношений с Россией, оценила для РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. На прошлой неделе Кремль и Белый дом сообщили о предстоящей встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Саммит пройдет 15 августа на Аляске."С точки зрения мировой экономики любые конструктивные переговоры, направленные на взаимовыгодное взаимодействие, привнесут дополнительный экономический рост в мировую экономику. А вот с точки зрения конкурентной борьбы сотрудничество России и США может отрицательно сказаться на экономике Европы, которая разорвала все связи с российской экономикой в последние годы", - считает Новикова. По оценке эксперта, Китаю не стоит переживать о предстоящем саммите российского и американского лидеров, поскольку Россия всегда ценила и принимала во внимание уже существующие налаженные взаимоотношения с Китаем, которые несут пользу обеим сторонам.

https://1prime.ru/20250814/es-860704041.html

европа

сша

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, аляска